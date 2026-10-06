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AI-kinderporno wordt een steeds groter probleem: eerste helft van dit jaar al meer meldingen dan in heel 2025

Deskundigen van de Britse Internet Watch Foundation (IWF) waarschuwen voor een toename van het aantal AI-gegenereerde beelden waarop seksueel kindermisbruik is te zien. In de eerste helft van 2026 zijn al meer meldingen van dergelijke afbeeldingen opgedoken dan in het hele jaar ervoor. Volgens de organisatie is strenge, Europese regelgeving dringend nodig.

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Het gaat om fotorealistische, AI-gegenereerde beelden van seksueel misbruik van kinderen. De beelden zijn soms maar moeilijk van echt te onderscheiden. Sommige van deze AI-gegenereerde kinderen zouden jonger dan twee jaar zijn. „De nieuwe gegevens van het IWF onthullen een sterke stijging van AI-beelden van seksueel misbruik van kinderen, waarbij meisjes het overgrote deel van de geïdentificeerde beelden uitmaken en steeds meer beelden jongere kinderen afbeelden.”

Veel beelden van jonge meisjes

Tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar hebben analisten van IWF meer dan 6000 door AI gegenereerde afbeeldingen beoordeeld. Het gaat om een explosieve stijging ten opzichte van vorig jaar. In de eerste helft van 2026 zijn al 40 procent meer beelden gevonden dan in heel 2025.

Van de afbeeldingen die IWF onderzocht, zijn grotendeels jonge meisjes gegenereerd. Het gaat om 98 procent van de beelden. Het ging dan met name om kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot 13 jaar. In sommige gevallen ging het ook om kinderen van 3 tot 6. Heel soms ging het zelfs om kinderen jonger dan 2 jaar.

Ernst van de beelden neemt toe

Niet alleen zijn de AI-gegenereerde kinderen soms erg jong, ook de ernst van de beelden neemt toe. Dat zegt Kerry Smith, algemeen directeur van het IWF. „De gegevens van het IWF tonen ook een toename van kinderpornografie in categorie C, waaronder geseksualiseerde poses en naaktbeelden.” In de eerste helft van dit jaar ging het om 88 procent van alle beelden. Vorig jaar ging het om 62 procent van alle beelden.

„Het IWF vond ook 350 afbeeldingen in categorie A en 403 in categorie B. Categorie A is de ernstigste categorie en kan afbeeldingen van verkrachting, bestialiteit of seksuele marteling omvatten. Categorie B kan niet-penetratieve seksuele handelingen omvatten.”

Actuele wetgeving

Volgens het IWF is het belangrijk dat er actuele wet- en regelgeving komt rondom het genereren van AI-beelden van seksueel kindermisbruik. „Het online seksueel misbruik van kinderen is aanzienlijk veranderd sinds de wetgeving hierover in 2022 voor het eerst werd voorgesteld, en de EU heeft een kader nodig dat op een zinvolle manier kan inspelen op de omvang van deze uitdaging.”

Tegenwoordig kan er wel een soort digitale vingerafdruk worden achtergelaten op beelden van kindermisbruik, maar daarmee worden alleen de beelden gekenmerkt die al zijn geïdentificeerd. „Nieuwe criminele content heeft geen bestaande hash (digitale vingerafdruk, red.), omdat deze eerst moet worden geïdentificeerd voordat er een hash aan kan worden toegekend en de verspreiding ervan kan worden tegengehouden.”

Europa heeft een AI-wet die erop moet toezien dat kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier wordt gebruikt door bedrijven en instanties. Een specifieke wet rondom het voorkomen van AI-gegenereerde beelden van kindermisbruik is er nog niet.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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