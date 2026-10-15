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Nog lege schappen in Albert Heijn-winkels door Nederland

In verschillende Albert Heijn-vestigingen in Nederland zijn donderdag nog lege schappen te zien van verse producten, zoals groente en fruit. Wel lijkt het erop dat er weer meer wordt bijgevuld, nu het herstel van de leveringen aan supermarkten is ingezet.

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De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer operationeel. AH zei woensdagavond ook in een update „voornemens” te zijn om de normale levering van alle versproducten aan winkels te hervatten. Met de levering van houdbare producten aan winkels werd eerder al begonnen.

In een Albert Heijn in Vlaardingen waren van sommige groente en fruit, zoals citroenen en bloemkolen, nog lege schappen te zien. Wel waren medewerkers druk bezig met het aanvullen van verse producten, zag een ANP-verslaggever. Ook in een filiaal in Schiedam was het aanbod van sommige groente- en fruitsoorten gering, maar werden er weer verschillende versproducten, zoals voorgesneden groenten, aangevuld. In een vestiging in Bergen op Zoom waren sommige producten ook nog niet verkrijgbaar.

Geen online boodschappen

In Albert Heijns in Utrecht en Den Haag waren schappen bij de groente en fruit en de zuivel leeg, zagen ANP-verslaggevers in die steden.

De website van Albert Heijn is donderdagochtend nog steeds uit de lucht door het cyberbeveiligingsincident waar de supermarktketen sinds zondag mee kampt. Hierdoor kunnen er ook geen boodschappen online worden besteld.

Albert Heijn had uit voorzorg de systemen uitgeschakeld. Inmiddels is de supermarktketen begonnen met het opnieuw opstarten van sommige systemen. „We zien landelijk in toenemende mate vollere schappen”, stelde Albert Heijn woensdag. Wel werd gewaarschuwd dat de beschikbaarheid per winkel en per product kan verschillen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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