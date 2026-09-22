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2 op de 5 Nederlanders heeft ruzie met de buren: vooral deze kwesties zorgen voor irritatie

Burenruzies zijn bepaald geen uitzondering: 42 procent van de Nederlanders heeft weleens een conflict met de buren gehad, blijkt uit nieuw onderzoek van Heijnen Planten. Bij 1 op de 10 liep het zelfs uit op professionele hulp.

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Uit onderzoek van Heijnen Planten, uitgevoerd door PanelWizard onder 2141 Nederlanders, blijkt dat burenruzies bij een groot deel van de Nederlanders voorkomen. Metro schrijft regelmatig over de meest bizarre burenruzies.

42 procent van de Nederlanders had al eens ruzie met de buren

Wat bleek uit het onderzoek? 42 procent van de Nederlanders heeft weleens een meningsverschil of ruzie met de buren gehad. Bij 10 procent liep het conflict zelfs zo hoog op dat een mediator, de politie of een rechter moest worden ingeschakeld. Maar waar komen die conflicten dan vooral door?

Een onverzorgd huis en tuin, achterstallig onderhoud of onduidelijkheid over de erfgrens zijn regelmatig aanleiding voor irritatie. Zo ergert 39 procent van de Nederlanders zich weleens aan de staat of het onderhoud van het huis of de tuin van de buren. Daarnaast heeft 16 procent ooit een discussie gehad over de erfgrens of de tuin. Een van de respondenten vertelt: „De buren waren boos nadat ik onze eigen struik had gesnoeid, omdat die hen schaduw gaf.”

39 procent ergert zich aan het huis of de tuin van de buren

Ook Paul Tijssen, mediationexpert bij Match-it Opleidingen, herkent dit patroon: „Conflicten gaan vaak over de tuin en de overlast die daarbij ontstaat, zoals te veel geluid.” De directe woonomgeving weegt bovendien zwaar mee in hoe mensen hun eigen woongenot ervaren: bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat de staat van het huis en de tuin van de buren direct invloed heeft op hun woongenot.

Hoewel er bij veel Nederlanders weleens irritaties rondom de buren spelen, vindt de meerderheid het lastig om dat dan bespreekbaar te maken. Ruim de helft (54 procent) zegt een ergernis niet altijd aan te kaarten uit angst dat de onderlinge relatie verslechtert.

Onder dertigers ligt die drempel nog hoger: 66 procent vermijdt het gesprek. Tijssen waarschuwt daarvoor: „Wacht niet te lang met het aangaan van het gesprek. Hoe langer een ergernis blijft liggen, hoe groter de kans dat frustraties zich opstapelen en een klein probleem uitgroeit tot een burenruzie.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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