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Waterpeil Rijn op laagste punt ooit gemeten door droogte

Het waterpeil van de Rijn heeft door de droogte een nieuw dieptepunt bereikt. Bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenstroomt, werd zondag rond het middaguur een peil van 6,10 meter gemeten, laten de meetuitslagen van Rijkswaterstaat zien. Zo laag stond het water nog nooit sinds de waterstanden er worden gemeten. Dat gebeurt sinds 1866.

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Het vorige record kwam nog maar uit augustus. Toen tikte het waterpeil 6,12 meter aan. Rijkswaterstaat had al voorzien dat het peil door aanhoudende droogte in het stroomgebied van de Rijn daaronder zou komen.

Bij gebrek aan neerslag daalt het waterpeil al langere tijd, maar dat gaat niet in een rechte lijn. Na het bereiken van het dieptepunt schommelde het zondagmiddag tussen de 6,13 en 6,15 meter.

Ingrijpend besluit

Dat het laagste punt is bereikt, betekent niet direct dat nu maatregelen nodig zijn voor de scheepvaart. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat zegt dat daar op dit moment in elk geval geen sprake van is.

Voor de scheepvaart op de IJssel nam de waterbeheerder afgelopen week wel een ingrijpend besluit door de lage waterstand: de rivier mag nog maar in één richting worden bevaren. Van Zutphen naar Arnhem mogen schepen erdoor, maar de andere kant op voorlopig niet. Dat betekent voor sommige schepen dat ze tot wel 300 kilometer moeten omvaren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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