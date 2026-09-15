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Wat vinden jongeren van mogelijke verandering aan dienstplicht? ‘Ben niet beter dan een slak’

De dienstplicht in ons land gaat mogelijk veranderen. Er geldt nu een algehele dienstplicht, maar geen opkomstplicht. Maar het kabinet wil nu een ‘selectieve dienstplicht’ invoeren, wat betekent dat jongeren tussen hun 18e en 27ste kunnen worden opgeroepen voor een weerbaarheidstraject. Maar wat vinden die jongeren daar eigenlijk zelf van?

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Suzette Nesselaar, verslaggeefster van Nieuws van de Dag, ging de straat op om ’t aan de jeugd te vragen.

Hoe zal de selectieve opkomstplicht bij Defensie eruitzien?

De selectieve opkomstplicht wordt opgedeeld in verschillende fases, op basis van hoe veilig het is in de wereld. Momenteel zitten we in eenzelfde soort situatie als de toekomstige fase 1: alles is vrijwillig. In de volgende fase wordt de enquête verplicht, die jongeren wijst op de mogelijkheden om te werken bij Defensie. Daarna wordt steeds meer verplicht, tot het uiteindelijk dus verplicht is om te dienen bij Defensie.

„Liever niet, maar als het echt moet, prima…” en „lijkt me niet leuk, zie ik niet zitten” zijn een greep uit de reacties van studenten voor het gebouw van de Hogeschool van Amsterdam aan het Weesperplein. Toch staat niet iedereen er meteen negatief tegenover: „Mijn vader heeft ook in dienst gezeten, dus ik ben er niet per se tegen.” Anderen zijn echter niet helemaal overtuigd van hun fysieke kunnen: „Fysiek ben ik niet beter dan een slak.” De algehele tendens: als het niet verplicht is, zullen jongeren zich niet vrijwillig aanmelden. Wordt het dan toch verplicht, is het idee vooral: „Wat moet, dat moet”. Meer zie je in de video boven dit artikel, net als de meningen van experts in de studio van Nieuws van de Dag.

Uit een peiling van Hart van Nederland blijkt dat 37 procent van de Nederlanders dit nieuwe systeem ziet als ‘opmaat naar oorlog’. 57 procent is het daar niet mee eens en 6 procent heeft geen mening / weet het niet. 16 procent zou bereid zijn om mee te vechten in een oorlog, 44 procent zou wel taken uitvoeren voor Defensie, maar wil niet vechten. 32 procent wijst een carrière bij Defensie sowieso af.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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