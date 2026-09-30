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Slachtoffer schietpartij NDSM was geen willekeurig slachtoffer

De 37-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen vrijdag in Amsterdam-Noord een 61-jarige man te hebben doodgeschoten, deed dat nadat hij het slachtoffer op een agressieve manier aansprak op een gebeurtenis uit het verleden. Dat meldt het OM woensdag. De verdachte kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad.

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De schietpartij vond plaats op een terras aan de NDSM-kade, midden op de dag. Na een kort gesprek met het latere slachtoffer liep de verdachte het terras af, aldus het OM, waarna hij terugkeerde en meerdere keren op het slachtoffer schoot. Het slachtoffer werkte in de gevangenis in Zaanstad toen de verdachte daar een aantal jaar geleden gedetineerd zat.

De verdachte zat tot woensdagochtend in beperkingen, aldus het OM. Dat is niet langer zo, waardoor hij naast zijn advocaat ook met anderen contact mag hebben. De man wordt verdacht van moord en staat op 5 oktober voor de raadkamer.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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