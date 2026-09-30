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Flink wat mis met voedselveiligheid bij horeca op warme dagen

Bij flink wat horecazaken die op warme zomerdagen veel bezoekers trekken, blijkt het niet helemaal goed te zitten met de voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateerde afgelopen zomer overtredingen bij bijna twee derde van de gecontroleerde locaties.

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De NVWA ging in juli en augustus op pad op dagen waarop het minstens 20 graden was (en met de hete zomer, waren dat flink wat dagen). In totaal werden 154 zogenoemde zomerlocaties gecontroleerd. Het gaat om horecazaken die bij mooi weer vaak extra druk worden bezocht, bijvoorbeeld aan zee, bij recreatieplassen, op campings, bij speeltuinen en bij buitenzwembaden.

Bij 96 van de gecontroleerde horecagelegenheden werden overtredingen gevonden. Zo werd eten niet altijd op de juiste temperatuur bewaard of bereid. Ook hadden sommige ondernemers onvoldoende maatregelen genomen om vliegen uit de keuken te houden.

Acht zaken mogelijk beboet

Bij acht bedrijven waren de overtredingen zo ernstig dat de NVWA een rapport heeft opgesteld. Op basis daarvan kan een boete of een andere maatregel volgen. Andere horecazaken waar overtredingen werden geconstateerd, kwamen er vanaf met een officiële waarschuwing.

Vooral tijdens warme dagen is het belangrijk dat horecabedrijven goed letten op de manier waarop voedsel wordt bewaard en bereid. Door hogere temperaturen kan eten namelijk sneller bederven. Ook zijn er bij warm weer meer vliegen. Die kunnen op voedsel terechtkomen en daarmee een risico vormen voor de hygiëne.

Vliegen in horeca

De NVWA merkt bovendien dat vliegen in de horeca niet alleen deze zomer een probleem zijn. Volgens de toezichthouder worden ze de afgelopen zomers steeds vaker aangetroffen bij horecabedrijven.

De controles laten daarmee zien dat een drukke zomerdag niet alleen extra werk oplevert voor horecapersoneel. Juist wanneer de temperaturen oplopen en terrassen en recreatiegebieden vollopen, vraagt ook de voedselveiligheid om extra aandacht.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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