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Veel meer mensen zoeken ’s nachts hulp via chat Veilig Thuis

Steeds meer mensen weten de chat van Veilig Thuis te vinden. In augustus voerde de organisatie bijna 6500 chatgesprekken over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ruim twee keer zoveel als een maand eerder.

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Het aantal is zelfs zodanig gestegen dat er inmiddels méér chatverkeer plaatsvindt buiten kantooruren dan binnen kantooruren. Dit is (helaas) geen verrassende trend, want eerder dit jaar bleek ook al uit cijfers van Veilig Thuis en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal meldingen en het aantal adviezen steeg. In 2025 kwamen er 136.000 meldingen binnen, 5 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal adviezen steeg nog harder, met 16 procent naar 179.000.

Veilig Thuis is er 24 uur per dag

De forse stijging is volgens Veilig Thuis deels toe te schrijven aan de uitbreiding van de chatdienst. Voorheen konden mensen alleen tijdens kantooruren chatten met Veilig Thuis. Inmiddels is dat 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk.

Bellen met Veilig Thuis kon buiten kantooruren al wel, maar was volgens een woordvoerder vooral bedoeld voor situaties waarin sprake was van acute onveiligheid. Voor de chat geldt die beperking niet. Mensen kunnen er met allerlei vragen en zorgen terecht en een gesprek mag zo lang duren als nodig is.

Ook midden in de nacht behoefte aan advies

Juist buiten kantooruren blijkt daar veel behoefte aan te zijn. Volgens Veilig Thuis vinden inmiddels meer chatgesprekken buiten kantooruren plaats dan daarbinnen. Dat mensen ook midden in de nacht behoefte hebben aan advies, is volgens de organisatie goed te verklaren. „Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je ’s nachts de buren hoort ruziën, of in bed ligt en nadenkt over een situatie die je eerder op de dag hebt gezien”, legt een woordvoerder uit.

De chat kan daarnaast belangrijk zijn voor mensen die zelf met huiselijk geweld te maken hebben. Een telefoongesprek voeren is niet altijd veilig of mogelijk, bijvoorbeeld wanneer iemand anders in dezelfde woning aanwezig is. Chatten kan dan ongemerkt en zonder geluid.

Tweede Kamer maakte uitbreiding mogelijk

Dat de chat tegenwoordig dag en nacht bereikbaar is, werd mogelijk door een voorstel van JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie. Zij wilde jaarlijks structureel 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen om de chatfunctie 24/7 open te houden. Het voorstel kreeg unanieme steun van de Tweede Kamer. Volgens Veilig Thuis is het bedrag voldoende om de uitbreiding mogelijk te maken, al vergde dat wel de nodige organisatie. „Het was puzzelen”, aldus de woordvoerder.

Met bijna 6500 gesprekken in augustus lijkt de uitbreiding in ieder geval een flinke nieuwe groep mensen te bereiken die eerder buiten kantooruren niet via de chat terechtkon.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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