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Vandaag jarig? Dan deel je jouw verjaardag met opvallend veel Nederlanders

Ben je vandaag, 30 september, jarig? Grote kans dat je behoorlijk wat verjaardagsgenoten hebt. Van alle dagen van het jaar zijn op 30 september namelijk de meeste Nederlanders jarig. Het gaat om ongeveer 44.000 mensen. En sowieso is september dé verjaardagsmaand van Nederland.

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Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij is gekeken naar ruim 15 miljoen mensen die in Nederland zijn geboren en van wie de geboortedatum officieel bij een gemeente is geregistreerd.

September zit bomvol verjaardagen

Gemiddeld vieren iedere dag ruim 41.000 Nederlanders hun verjaardag, maar eind september loopt dat aantal flink op. Niet alleen 30 september staat hoog op de lijst. Ook 20, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 september behoren tot de tien dagen waarop de meeste mensen jarig zijn. Buiten september weten alleen 2 en 3 mei een plekje in die top tien te bemachtigen.

Aan de andere kant van de kalender is het juist een stuk rustiger. Schrikkeldag 29 februari buiten beschouwing gelaten, telt nieuwjaarsdag de minste jarigen. Op 1 januari zijn dat er ongeveer 31.300.

Ook andere feestdagen zijn relatief rustige verjaardagsdagen. Op eerste en tweede kerstdag, sinterklaas en Bevrijdingsdag zijn minder mensen jarig dan op veel andere dagen. Een mogelijke verklaring is dat geplande bevallingen, waaronder keizersneden, minder vaak op feestdagen plaatsvinden. Rond zulke feestdagen zijn dus iets meer verjaardagen te vinden.

Opvallend genoeg hoort ook 1 april bij de rustigere dagen, terwijl dat gewoon een werkdag is. Volgens het CBS is het mogelijk dat ouders deze datum liever vermijden wanneer een bevalling gepland kan worden.

Je geboortejaar maakt verschil

Wanneer Nederlanders jarig zijn, blijkt bovendien samen te hangen met hun generatie. Onder mensen die vanaf 1980 zijn geboren, komen verjaardagen relatief vaak voor in de zomer en nazomer. September springt er vooral bij de jongste generaties uit.

Bij Nederlanders die tussen 1940 en 1980 zijn geboren, ziet het patroon er anders uit. Zij zijn relatief vaak in het voorjaar jarig. Onder mensen van voor 1940 kwamen geboorten juist relatief vaak in het najaar voor, waarbij december eveneens hoog scoort.

De geboortepiek is in de loop van de tijd dus verschoven. Het CBS noemt de introductie van de anticonceptiepil in de jaren zestig als een mogelijke factor. Daarmee werd het beter mogelijk om het moment van een zwangerschap te plannen.

16 september was populairste geboortedag van 2025

Ook als alleen naar pasgeboren baby’s wordt gekeken, springt september eruit. Op dinsdag 16 september 2025 werden 565 kinderen geboren. Dat waren er meer dan op iedere andere dag van dat jaar. Op 27 augustus kwamen 563 baby’s ter wereld en 20 juni volgt met 561 geboorten.

De tien dagen met de meeste geboorten in 2025 hadden iets gemeen: ze vielen allemaal doordeweeks. Bij de dagen met de minste geboorten is het beeld bijna precies omgekeerd. Van die tien dagen vielen er negen in het weekend.

Op nieuwjaarsdag werden 305 kinderen geboren, het laagste aantal van 2025. Op 23 februari waren het er 310 en op 2 november 320.

Dat verschil tussen werkdagen en weekenden heeft waarschijnlijk ook te maken met de manier waarop bevallingen tegenwoordig worden gepland. Een deel vindt op afspraak in het ziekenhuis plaats en doordeweeks is daar meer medisch personeel aanwezig. In de tijd dat thuisbevallingen gebruikelijker waren, was het verschil tussen werkdagen en weekenden kleiner.

Wie vandaag kaarsjes mag uitblazen, bevindt zich dus in goed gezelschap. Met ongeveer 44.000 jarigen is 30 september de drukste verjaardag van Nederland. Al kan dat bij het regelen van taart natuurlijk ook betekenen dat je vandaag nét wat meer concurrentie hebt bij de bakker.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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