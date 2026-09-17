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Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders

Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Het levensmiddelenconcern doet Zwitsal van de hand, omdat het volgens het bedrijf niet past bij zijn strategie om te investeren in wereldwijde merken met een breed internationaal bereik. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name van de babyverzorgingsproducten. Er worden geen financiële details gemeld.

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Het Britse concern stelt zijn portfolio te blijven aanscherpen. Unilever wil een „eenvoudiger en meer gefocust” bedrijf worden. Topman Fernando Fernandez zei eerder zich volledig te willen richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid.

Unilever stootte de afgelopen jaren al meerdere merken af, vooral van zijn voedingsmiddelendivisie. Eerder dit jaar werd een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie, bekend van merken als Knorr en Calvé, verkocht aan Amerikaanse branchegenoot McCormick. Eerder werd al afscheid genomen van merken als Conimex en De Vegetarische Slager.

De verwachting is dat de transactie in het eerste kwartaal van volgend jaar is afgerond.

Voor het merk Zwitsal, bekend van de gele shampoofles, werken slechts enkele mensen bij Unilever, laat een woordvoerster weten. Zij zullen met het merk meegaan naar Royal Sanders. Zwitsal wordt nu deels in fabrieken van Unilever en deels in fabrieken van derden geproduceerd. De productie komt na de overname in handen van Royal Sanders, dat productielocaties heeft in Vlijmen, Zeewolde, Duitsland, België en Engeland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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