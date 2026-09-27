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Uitzonderlijk warm weer voor laatste dagen van september

Weeronline verwacht aankomende week uitzonderlijke temperaturen voor eind september. In grote delen van het land kan het kwik boven de 25 graden uitkomen. Halverwege de week wordt de hitte verdreven door buien met mogelijk onweer.

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Maandag begint de week met zomerse temperaturen in Limburg. Dinsdag en woensdag stijgen de temperaturen in het hele land. In grote delen komt de temperatuur boven 25 graden uit en in Limburg komt de temperatuur dicht bij de 30 graden. „De warmte is bijzonder voor eind september. Normaal is het in deze periode zo’n 17 graden”, licht Weeronline toe. Woensdagavond trekken buien over, waardoor de temperatuur weer iets daalt.

„De warme lucht vindt zijn oorsprong in Zuid-Europa”, verklaart het weerbureau. „Door een zuidenwind wordt de warmte naar Nederland vervoerd en kunnen de temperaturen dus zo oplopen de komende dagen. Daarnaast speelt klimaatverandering een belangrijke rol. In het verleden zou een vergelijkbaar weerpatroon waarschijnlijk lagere temperaturen hebben opgeleverd.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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