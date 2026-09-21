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Trump-regering bereidt sancties tegen héél Internationaal Strafhof in Den Haag voor

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag dreigt als organisatie doelwit te worden van Amerikaanse sancties. De regering van Donald Trump heeft maatregelen voorbereid tegen het hele ICC, terwijl Washington druk uitoefent rond zaken tegen Israëlische en Amerikaanse betrokkenen.

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De regering Trump zou verschillende sancties klaar hebben liggen, melden twee ingewijden aan het internationale persbureau Reuters. Mochten die sancties worden opgelegd, betekent het dat de aanval op het mondiale gerechtshof wordt opgevoerd.

Welke sancties de regering-Trump tegen het ICC voorbereidt, is nog onbekend

De regering-Trump was namelijk al niet blij met het hof in Den Haag. Zo riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in juli van dit jaar al op om het hof te isoleren. De Verenigde Staten wilden toen dat andere landen het tribunaal van het ICC verlieten. Washington legde sancties op aan verschillende rechters en aanklagers, maar zag toen nog af van maatregelen tegen het hof zelf. Daar lijkt nu dus verandering in te komen.

Om wat voor sancties het precies gaat en wanneer die door de Verenigde Staten bekend worden gemaakt, is niet bekend. De krant Wall Street Journal sprak functionarissen die zeiden dat de beslissing mogelijk al deze week tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties definitief zou worden.

Netanyahu en Afghanistan: waarom Washington botst met het ICC

De Verenigde Staten zijn niet blij met het ICC, omdat die instelling een arrestatiebevel tegen onder anderen de Israëlische premier Netanyahu heeft gevaardigd. Rechters zeggen dat de premier strafrechtelijk verantwoordelijk is voor vermeende oorlogsmisdaden. De regering-Trump, een bondgenoot van Israël, was het niet eens met die beslissing.

Ook zijn de Verenigde Staten niet blij met een onderzoek van het ICC naar vermeende oorlogsmisdaden in Afghanistan. Er wordt gekeken of er in Afghanistan oorlogsmisdaden zijn gepleegd door de Taliban, het Afghaanse leger en de Amerikaanse strijdkrachten. Die beslissing werd direct veroordeeld door de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Sancties tegen hele ICC kunnen banken, IT en onderzoekers raken

Sancties tegen het Internationale Strafhof brengen het voortbestaan van de instelling in gevaar, volgens de voorzitter van het ICC. „Het Hof is het doelwit geweest van aanvallen die tot doel hebben de legitimiteit en het vermogen om recht te spreken te ondermijnen”, werd daarover al in 2024 gezegd.

Er werden sinds die tijd een aantal sancties opgelegd aan rechters en aanklagers van het ICC. Zij kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Nu is het hele strafhof dus aan de beurt.

Ingewijden van het ICC waarschuwen voor sancties die het hele hof kunnen treffen: de IT-sector, verzekeringsmaatschappijen en onderzoekers.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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