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Koning: de politiek moet zich richten op problemen oplossen

De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag, zei koning Willem-Alexander dinsdagmiddag in de troonrede die hij voorlas namens het kabinet. Hij had het bijvoorbeeld over problemen op het gebied van stikstof, migratie en de toekomst van het sociale stelsel. „De parlementaire democratie is van en voor iedereen en moet dienstbaar zijn aan iedereen”, aldus het staatshoofd.

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Democratie moet niet worden versmald „tot het gelijk van de helft plus één”, zei de vorst. „Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.” Hij betoogde dat mensen moeten worden verenigd door de democratie, in plaats van uit elkaar gespeeld. De „traditie van gemeenschapszin” is volgens Willem-Alexander een „antistof tegen polarisatie”.

ANP

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