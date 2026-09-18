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OM: stikstofprotest Den Bosch volgens afspraak verlopen

Het stikstofprotest van 14 augustus, waarbij tientallen trekkers de snelweg opreden om tegen stikstofplannen te gaan demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch, „is verlopen in overeenstemming met de voorbereiding door de driehoek”. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bij het rijden op de snelweg ontstond een file, waarna een ongeluk gebeurde. Daarbij vielen twee doden.

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Daags na het ongeluk meldden politie, OM en de gemeente Den Bosch de gebeurtenissen te evalueren. In deze evaluatie meldt het OM dat in de „vooraf vastgestelde beleidsuitgangspunten” was opgenomen dat de lokale driehoek had besloten „het rijden op een snelweg met een landbouwvoertuig richting de demonstratie in principe niet te tolereren”. Mocht dat binnen de gemeentegrenzen toch gebeuren, dan zou de driehoek bepalen of en hoe er tegen opgetreden kon worden.

„In goede verbinding met de boeren werd de demonstratie gefaciliteerd binnen de tolerantiegrenzen die door de driehoek waren vastgesteld”, valt te lezen in het persbericht.

Onderzoek ongeluk

Het OM benadrukt via een woordvoerder dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt en dat de gebeurtenissen „een leermoment” waren, „dat je met elkaar moet overleggen”. „Voor een goed verloop van een demonstratie is het onvoldoende om alleen afstemming te hebben in de lokale driehoek waar de demonstratie plaatsvindt”, aldus het persbericht.

Het ongeluk vond plaats achterin een file op de A59 bij Heesch. Een man van 71 en een vrouw van 72 uit Oss kwamen om. De politie had een dag ervoor gezegd dat de trekkers niet zouden worden gestopt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode werd na het ongeluk aangehouden, verhoord en later weer vrijgelaten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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