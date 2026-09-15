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Stelling van de dag: ‘Prinsjesdag kan voortaan zonder koets, hoedenparade en andere kostbare tradities’

De derde dinsdag van september, en dus Prinsjesdag, is aangebroken. Terwijl sommige Nederlanders krom moeten liggen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen vanwege gestegen prijzen, rijdt de koning voor in zijn luxe, kostbare koets. Is dat nog wel van deze tijd?

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In 2016 begon de restauratie van de Gouden Koets van de koning; het duurde uiteindelijk 5 jaar. Het onderstel, de kast, de stoffering en de bok moesten aangepakt worden. Kosten? 1,2 miljoen euro. Zilveren randje: de kosten kwamen niet op de schouders van de belastingbetaler te liggen, maar zijn betaald vanuit de begroting voor de koning.

'Prinsjesdag kan voortaan zonder koets, hoedenparade en andere kostbare tradities' Kies een optie Eens, het kost te veel geld. Oneens, dat maakt het juist leuk / hoort erbij. Stem Eens, het kost te veel geld. Gestemd 59% Oneens, dat maakt het juist leuk / hoort erbij. Gestemd 41%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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