Stelling van de dag: ‘Energiebedrijven moeten zelf opdraaien voor het aanhouden van voldoende gas voor de winter’
Het kabinet wil dat energiebedrijven zelf verantwoordelijk worden voor het opslaan van genoeg gas voor de winter. Op dit moment draait de consument op voor die miljardenlast. De overheid moet zich beperken tot een zogenoemde strategische reservevoorraad voor noodsituaties, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.
In Norg en Grijpskerk zijn seizoensgasopslagen, die nu gevuld worden. Maar Energie Beheer Nederland doet dat met verlies, in opdracht van de overheid, omdat de gasopslag voor commerciële partijen niet interessant genoeg is. Dat komt omdat de gasprijs, mede vanwege het afsluiten van de Perzische Golf, hoger ligt dan komende winter. Energie Beheer Nederland heeft bijna een miljard euro subsidie gekregen om de voorraden te vullen, maar gebruikers van het gasnet draaien op voor de rekening.
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