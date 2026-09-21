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Stelling van de dag: ‘De overheid moet huishoudens financieel helpen om een noodvoorraad voor acht dagen aan te leggen’

Nederlandse huishoudens zouden geen voedsel voor drie, maar voor acht dagen achter de hand moeten hebben, adviseert Clingendael. Bij een ernstige crisis kan het volgens het instituut namelijk tot twee weken duren voordat de voedseldistributie weer op gang komt.

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Als het hele land platligt door bijvoorbeeld wateroverlast, kan het volgens Clingendael tot twee weken duren voordat de distributie van voedsel weer op gang is. Daarom moeten huishoudens zich voorbereiden met hun eigen voorraad.

'De overheid moet huishoudens financieel helpen om een noodvoorraad voor acht dagen aan te leggen' Kies een optie Eens, het lukt niet iedereen zelf om dat te doen. Oneens, het is je eigen verantwoordelijkheid. Stem Eens, het lukt niet iedereen zelf om dat te doen. Gestemd 40% Oneens, het is je eigen verantwoordelijkheid. Gestemd 60%

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