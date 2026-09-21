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Redactie Binnenland vandaag
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Stelling van de dag: ‘De overheid moet huishoudens financieel helpen om een noodvoorraad voor acht dagen aan te leggen’

Stelling van de dag: 'De overheid moet huishoudens financieel helpen om een noodvoorraad voor acht dagen aan te leggen'
Foto: ANP / Jeroen Jumelet

Nederlandse huishoudens zouden geen voedsel voor drie, maar voor acht dagen achter de hand moeten hebben, adviseert Clingendael. Bij een ernstige crisis kan het volgens het instituut namelijk tot twee weken duren voordat de voedseldistributie weer op gang komt.

Als het hele land platligt door bijvoorbeeld wateroverlast, kan het volgens Clingendael tot twee weken duren voordat de distributie van voedsel weer op gang is. Daarom moeten huishoudens zich voorbereiden met hun eigen voorraad.

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Geschreven door Redactie

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