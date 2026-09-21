Stelling van de dag: ‘De overheid moet huishoudens financieel helpen om een noodvoorraad voor acht dagen aan te leggen’
Nederlandse huishoudens zouden geen voedsel voor drie, maar voor acht dagen achter de hand moeten hebben, adviseert Clingendael. Bij een ernstige crisis kan het volgens het instituut namelijk tot twee weken duren voordat de voedseldistributie weer op gang komt.
Als het hele land platligt door bijvoorbeeld wateroverlast, kan het volgens Clingendael tot twee weken duren voordat de distributie van voedsel weer op gang is. Daarom moeten huishoudens zich voorbereiden met hun eigen voorraad.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Isa Hoes en Merlijn over rouw, 16 jaar na Antonies dood: ‘Er zijn geen wetten of regels’
- Kay (34) in Ex-treem gênant: ‘Ik was alleen maar leuk omdat haar grote liefde tijdelijk in het buitenland zat’
- Annic (32) leent 1000 euro voor cadeau aan vriend: bijna jaar later betaalt ze het nog af
- Marly (44) in Opgebiecht: ‘Mijn vriendin weet nog niet dat ze niet welkom is op onze bruiloft’
- Thijs (29) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Het gaat vooral om wat je ermee kunt doen’