Stelling van de dag: ‘Abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht worden gehaald’
PRO probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegenthart diende vandaag, op Internationale Dag van de Veilige Abortus, een voorstel in om dat voor elkaar te krijgen via een wetswijziging.
Naast Kamerlid is Vliegenthart ook verloskundige. Ook ging zij als buddy mee om vrouwen te ondersteunen bij hun abortus. „Al voor ik Kamerlid was, streed ik voor het recht op abortus”, zei Vliegenthart vandaag bij een Dolle Mina-protest met hetzelfde doel als haar voorstel. „Ik zag van heel dichtbij bij al die vrouwen die ik begeleidde hoe groot de schaamte is die zij ervaren, puur om het feit dat abortus nog steeds als misdaad wordt gezien.”
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