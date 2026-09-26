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Meerdere gewonden door steekvlam bij buurtbarbecue De Wilp

Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Volgens omstanders die met Dagblad van het Noorden spraken, liepen acht mensen brandwonden op. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

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De twee zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers werden in nabijgelegen woningen onder de douche gekoeld. Op beelden is te zien dat meerdere ambulances en politie-eenheden ter plaatse kwamen. Ook werd een traumahelikopter ingezet.

De steekvlam ontstond volgens de krant mogelijk nadat iets op het vuur was gegooid. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen.

ANP

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