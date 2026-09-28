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Onderzoek: 1 op de 6 supermarkten verdween uit kleine plaatsen, 303 zitten nu zonder

Kleine plaatsen raken hun supermarkt kwijt. Volgens Locatus verdween sinds 2012 in plaatsen tot 10.000 inwoners 16 procent van de supermarkten. 303 plaatsen die toen nog een supermarkt hadden, hebben er nu geen meer.

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Dat betekent dat inmiddels één op de zes supermarkten daar is verdwenen. Vooral in de kleinste dorpen is de afname groot en verdwijnen winkels in hoog tempo uit het straatbeeld. Voor inwoners betekent dit dat de supermarkt steeds minder vanzelfsprekend om de hoek te vinden is.

303 plaatsen hadden in 2012 nog een supermarkt, maar nu niet meer

Dat het aantal supermarkten in Nederland afneemt, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Het totaal aantal supermarkten in plaatsen tot en met 2500 inwoners daalde in de afgelopen 14 jaar met maar liefst 36 procent. In dorpen tot 1500 inwoners was zelfs bijna sprake van een halvering, schrijft RTL Nieuws. Er zijn nu 303 plaatsen in Nederland die in 2012 nog wel een supermarkt hadden, maar nu niet meer.

De afname blijft bovendien niet beperkt tot de kleinste dorpen. Ook grotere plaatsen hebben minder supermarkten dan in 2012. In steden en dorpen tot 20.000 inwoners daalde het aantal winkels met bijna 10 procent.

Waarom de kleine supermarkt niet kan leven van ‘vergeten boodschappen’

Veel bewoners zien een supermarkt in een kleinere plaats meer voor de ‘vergeten boodschappen’, zoals een pak melk of een halfje bruin, verklaart Dirk Mulder, supermarktexpert van ING, de daling van het aantal supermarkten. „Maar daar kan een supermarkt niet van leven.”

Volgens Mulder zijn er in dorpen of steden in de buurt vaak grotere supermarkten, met meer verschillende producten. Die supermarkten zijn waarschijnlijk ook nog eens goedkoper. Zeker als het om een Lidl, Aldi of een andere discounter gaat.

Tabaksverbod sinds 2024 raakt vooral kleinere supermarkten

Het helpt ook niet mee dat sinds medio 2024 supermarkten geen tabak meer mogen verkopen, vult Laurens Sloot, hoogleraar retail aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan. Supermarkten verdienden daar weliswaar niet veel aan, maar veel consumenten kochten tabaksproducten in een lokale supermarkt en ze deden daar dan meteen de rest van hun boodschappen.

Maar nu moeten ze voor onder meer sigaretten naar een aparte winkel, meestal is dat in een grotere plaats in de buurt. Ze doen daar dan ook meteen hun andere boodschappen. Kleinere supermarkten zijn vaak van zelfstandige ondernemers, zoals franchisers. De laatste tijd hebben ze al te maken met gestegen huren en hogere kosten voor personeel en energie.

Nieuwe supermarkten in buurdorpen vergroten volgens expert de druk

Net als Sloot (die naar het tabaksverbod wijst) kijkt ook Mulder deels naar de overheid. Als er in een wat grotere plaats een nieuwbouwwijk komt, dan wil de gemeente daar ook een supermarkt vestigen. En om zo’n winkelcentrum dan wat aantrekkelijker te maken, worden er dan soms twee supermarkten gepland, legt hij uit.

Er wordt dan alleen geen rekening gehouden met supermarkten die in een plaats verderop zitten en het zo moeilijker krijgen.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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