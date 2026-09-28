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Steeds meer 65-plussers vallen en houden daar ernstig letsel aan over

Steeds meer 65-plussers belanden op de spoedeisende hulp na een val. Vorig jaar ging het om 124.000 mensen, een aantal dat in de loop der jaren is toegenomen. Steeds vaker lopen oudere mensen daarbij ernstig letsel op.

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De cijfers komen van VeiligheidNL en zijn gepubliceerd in het kader van de nationale Valpreventieweek. VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen dat er meer bewustzijn komt over het aantal valincidenten. 65-plussers worden aangemoedigd om zich voor te bereiden op de toekomst, bijvoorbeeld met krachttraining.

Een duidelijke toename in de loop der jaren

in 2025 kwamen er naar schatting zo’n 124.000 65-plussers naar de spoedeisende hulp omdat zij waren gevallen. Meer dan een jaar ervoor, toen ging het namelijk om 119.000 mensen. Niet alleen van 2024 op 2025 is een stijging te zien. Ook op de lange termijn is duidelijk op te merken dat steeds meer ouderen een val maken. „Met name als het gaat om valongevallen met ernstig letsel”, zegt VeiligheidNL.

Het aantal valongevallen met ernstig letsel nam in de loop der jaren toe met 16 procent. De stijging is het grootst onder 65- tot 74-jarigen. Een oorzaak voor de toename van het aantal valincidenten wordt niet gegeven.

Grotere gevolgen en een zwaarder herstel

Een val is niet alleen erg vervelend voor het slachtoffer en betrokkenen, maar ook op de zorg neemt de druk extra toe. Ook de zorgkosten in ons land nemen toe. „Als mensen op latere leeftijd vallen, zijn vaak niet alleen de gevolgen groter, maar ook het herstel is zwaarder”, zegt Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Niet zelden is die val zo het begin van het verlies van zelfstandigheid. Dat willen we voorkomen.”

In 2023 werd daarom bijvoorbeeld al de zogenoemde landelijke Ketenaanpak Valpreventie ingevoerd. 65-plussers met een verhoogd valrisico werden in kaart gebracht en kregen passend advies, bijvoorbeeld via de huisarts. Ook kon een valpreventiecursus worden gedaan.

Niet alle valincidenten in beeld

Volgens VeiligheidNL laten de cijfers van de spoedeisende hulp slechts een deel van het totaalaantal valongevallen zien. „Jaarlijks komt een derde van alle 65-plussers ten val, omgerekend zijn dat ongeveer één miljoen Nederlanders. Onder 85-plussers loopt dit aantal op tot 60 procent.” De complicaties worden daarbij steeds erger. „Onder 65- tot en met 74-jarigen komen breuken, zoals polsfracturen, relatief vaak voor. Bij 85-plussers is vaker sprake van hersenletsel en heupfracturen.”

Daarom is het volgens de organisatie belangrijk om aandacht te hebben bij valpreventie. Kracht- en balansoefeningen zouden daarbij kunnen helpen. „Ook als je nog nooit bent gevallen en een fitte levensstijl hebt.” Wachten met valpreventie tot op een latere leeftijd zou niet aan te raden zijn.

„Op hogere leeftijd zijn mensen vaak kwetsbaarder, waardoor een val grote gevolgen kan hebben voor hun mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Dat maakt het extra belangrijk om niet te wachten. Zo blijf je ook op latere leeftijd sterk staan.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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