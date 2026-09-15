Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk
De sabotage op het treinspoor dinsdag is volgens premier Rob Jetten „ontwrichtend en levensgevaarlijk”. Hij zegt nog niet of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten.
„Het is ontwrichtende sabotage die bedoeld is om de samenleving te ontwrichten”, aldus Jetten. „We kunnen dit niet lichtzinnig opnemen. Hier is goed over nagedacht.”
„We moeten nu het onderzoek van de politie rustig afwachten. De politie en de veiligheidsdiensten doen er alles aan om de daders op te sporen”, zei de minister-president.
ANP