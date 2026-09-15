Redactie
Redactie Binnenland gisteren
Leestijd: 1 minuut

Jetten: sabotage spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk

DEN HAAG - Minister-president Rob Jetten staat de pers te woord tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. REMKO DE WAAL / ANP
ANP / ANP / Remko de Waal

De sabotage op het treinspoor dinsdag is volgens premier Rob Jetten „ontwrichtend en levensgevaarlijk”. Hij zegt nog niet of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten.

„Het is ontwrichtende sabotage die bedoeld is om de samenleving te ontwrichten”, aldus Jetten. „We kunnen dit niet lichtzinnig opnemen. Hier is goed over nagedacht.”

„We moeten nu het onderzoek van de politie rustig afwachten. De politie en de veiligheidsdiensten doen er alles aan om de daders op te sporen”, zei de minister-president.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties