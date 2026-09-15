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Redactie Binnenland vandaag
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Topvrouw ProRail: weinig camerabeelden van sabotageacties

UTRECHT - Mirjam van Velthuizen (CFO) van ProRail tijdens de presentatie van het jaarverslag van de spoorinfrastructuurbeheerder. De dienstregeling en punctualiteit van het treinverkeer staan onder druk doordat vaker onderhoud aan het spoor nodig is en personeel schaars is, waarschuwde ProRail eerder dit jaar. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN
ANP / ANP / Robin van Lonkhuijsen

Van de sabotageacties op het spoor dinsdagochtend zijn weinig camerabeelden. Dat heeft topvrouw Mirjam van Velthuizen van ProRail in Nieuwsuur gezegd. Of op die beelden daders te zien zijn, is haar niet duidelijk. Ze weet ook niet wie achter de sabotageacties zit, waardoor het treinverkeer in een groot deel van Nederland op Prinsjesdag werd verstoord.

Van Velthuizen geeft aan dat de beelden zijn overgedragen aan de politie. „Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is helaas weinig”, aldus de topvrouw in Nieuwsuur.

Volgens Van Velthuizen wordt met extra camera’s en extra surveillance het spoor de komende tijd beter in de gaten gehouden. Maar ze gaf ook aan dat het lastig is om heel het spoor in de gaten te houden.

In totaal werden ruim 35 storingen gemeld doordat buizen en kabels op het spoor waren gelegd.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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