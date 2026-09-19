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Recordprijs diesel op 2,824 euro, stelt voordeelplatform

De recordprijs van diesel in Nederland komt uit op 2,824 euro per liter, meldt voordeelplatform UnitedConsumers. Brandstofprijzen stijgen al een tijdlang door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de export van brandstoffen door Golfstaten ernstig hindert.

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Het vorige record stamde uit april. Sinds het importverbod van de EU voor Russische diesel is het Midden-Oosten een belangrijke regio voor Europa om diesel te halen, maar de Iranoorlog heeft ook die toevoer sinds eind februari verstoord.

Door de schaarste hadden Europese raffinaderijen begin deze maand recordmarges op de productie van diesel, als wordt gekeken naar het prijsverschil van ruwe aardolie en diesel. Dat kwam ook doordat Rusland door binnenlandse tekorten de export van diesel stopzette en de schaarste op de wereldmarkt toenam, meldde S&P Global.

Accijns

De gemiddelde landelijke adviesprijs die UnitedConsumers berekent, wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Het gaat om het gemiddelde van de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen. Tankstations verder van de snelweg geven vaak kortingen.

Diesel is al een tijdlang duurder dan benzine. De prijs van Euro95 bereikte eerder deze week een recordniveau van 2,726 euro per liter en zakte vervolgens licht.

De brandstofprijzen bestaan voor een groot deel uit accijns en belasting, waarbij Nederland de hoogste accijnzen rekent binnen de Europese Unie. Vrijdag werd bekend dat Duitsland opnieuw een accijnsverlaging doorvoert om automobilisten en transporteurs financieel tegemoet te komen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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