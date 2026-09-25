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Redactie Binnenland vandaag
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Adviesprijs benzine in Nederland stijgt naar nieuw record

DELFT - Automobilisten staan in de rij bij een tankstation nadat de olieprijs opnieuw fors is gestegen. Automobilisten kunnen de hogere olieprijzen aan de pomp gaan merken. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers zijn de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen aan het stijgen. LAURENS VAN PUTTEN / ANP
ANP / ANP / laurens van putten

De adviesprijs van een liter benzine in Nederland heeft vrijdag een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen en dat is merkbaar voor automobilisten aan de pomp.

De adviesprijs van een liter benzine steeg met 1,5 cent tot 2,727 euro, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten was de benzineprijs bijna een halve euro lager.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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