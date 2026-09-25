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Adviesprijs benzine in Nederland stijgt naar nieuw record

De adviesprijs van een liter benzine in Nederland heeft vrijdag een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen en dat is merkbaar voor automobilisten aan de pomp.

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De adviesprijs van een liter benzine steeg met 1,5 cent tot 2,727 euro, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten was de benzineprijs bijna een halve euro lager.

ANP

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