Adviesprijs benzine in Nederland stijgt naar nieuw record
De adviesprijs van een liter benzine in Nederland heeft vrijdag een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen en dat is merkbaar voor automobilisten aan de pomp.
De adviesprijs van een liter benzine steeg met 1,5 cent tot 2,727 euro, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten was de benzineprijs bijna een halve euro lager.
ANP