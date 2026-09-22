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AIVD en NCTV waarschuwen voor normalisering extreemrechtse ideeën

Rechts-extremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door een „zachtere versie” hiervan te presenteren. Daarvoor waarschuwen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). „Sommigen proberen politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden”, schrijven de veiligheidsdiensten in een gezamenlijke analyse.

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„Zo worden zoveel mogelijk mensen (herhaaldelijk) blootgesteld aan het rechts-extremistisch gedachtegoed. Dit zorgt voor minder weerstand tegen, en meer acceptatie van, hun ideeën en uitingen”, aldus de onderzoekers. Betrokkenheid van extreemrechtse spelers in het debat zorgt er ook voor dat er minder ruimte is voor dialoog en oplossingen, staat in het rapport. Het extreemrechtse gedachtegoed draait om ongelijkwaardigheid op basis van huidskleur en de overtuiging dat witte mensen superieur zijn.

Marc Kuipers, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, waarschuwt voor de gevolgen voor de veiligheid als rechtsextremistische ideeën en taalgebruik steeds verder normaliseren. „Ook geweldsbereide personen kunnen zich door die normalisering gelegitimeerd voelen om daadwerkelijk in actie te komen. Het is daarom essentieel de manier waarop rechts-extremisten hun ideeën en taalgebruik proberen te normaliseren, te herkennen en de invloed daarvan te begrenzen.”

Malieveld

De veiligheidsdiensten zien dat een meerderheid van de Nederlanders rechtsextremistische ideeën verwerpt, maar ook dat steeds meer mensen ontvankelijk zijn voor dit gedachtegoed. „Het is van groot belang dat het niet normaal wordt om te spreken over bijvoorbeeld remigratie zonder te weten wat rechts-extremisten hiermee eigenlijk bedoelen”, schrijven ze. „Namelijk het gedwongen vertrek van groepen mensen omdat ze in de ogen van de rechts-extremist hier niet thuis horen.”

Partijen als JA21, FVD en PVV spreken zich in hun verkiezingsprogramma’s uit voor remigratie. De coalitiepartijen VVD, CDA, en D66 hebben deze zomer met de eerste partij gesproken om steun te zoeken voor de begroting van het kabinet. De VVD heeft in het vorige kabinet gezeten samen met de PVV.

Afgelopen zaterdag liep een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag uit de hand. De deelnemers gebruikten geweld, toonden neonazistische symbolen op hun kleding en vlaggen en scandeerden racistische en antisemitische leuzen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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