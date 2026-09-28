Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PRO probeert opnieuw abortus uit strafrecht te krijgen

PRO probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegenthart dient maandag, op Internationale Dag van de Veilige Abortus, een voorstel in om dat voor elkaar te krijgen via een wetswijziging.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Daarmee borduurt het PRO-Kamerlid voort op het voorstel van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Volgens Vliegenthart moet het uitgangspunt zijn dat abortus zorg is en hoort het daarom niet thuis in het Wetboek van Strafrecht.

Het voorstel draait om artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. PRO wil dat het artikel helemaal verdwijnt.

‘Kwaliteitseisen’

In mei 2023 debatteerde de Tweede Kamer al eens over een burgerinitiatief van BNNVARA en het Humanistisch Verbond dat opriep om abortus uit het strafrecht te halen. Toen waren onder meer VVD, CDA, CU en SGP tegen. D66, GroenLinks, PvdA, SP, de Partij voor de Dieren en Volt steunden het idee destijds wel. GroenLinks en PvdA zijn inmiddels samengesmolten tot Progressief Nederland (PRO).

Vliegenthart zegt in een toelichting dat haar wetsvoorstel niet ten koste gaat van zorgvuldigheid in de abortuszorg. „De bestaande kwaliteitseisen blijven overeind. Het verschil is dat we abortus voortaan behandelen als wat het is: zorg.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties