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Leden PRO kiezen voor de sociaaldemocraten in EU-parlement

Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland (PRO) heeft ervoor gekozen dat de partij zich in het Europees Parlement aansluit bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES). Ruim 65 procent stemde voor aansluiting bij de PES, die in het parlement wordt vertegenwoordigd door de fractie S&D.

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Eerder was de partij verdeeld over twee partijen: de vier Europarlementariërs van GroenLinks bij de Europese Groene Partij (EGP) en de vier PvdA’ers bij de PES. Nu de partij is gefuseerd, moet ze kiezen bij welke Europese partij ze zich aansluit. De leden van PRO mochten daarover tussen 18 en 25 september hun stem uitbrengen.

De Europarlementariërs mogen hun werk in hun huidige fractie wel voortzetten. Dat zullen ze ook blijven doen, aldus PRO-Europarlementariër Mohammed Chahim. „Wij blijven werken vanuit twee politieke fracties, de Groenen en de S&D, tot de Europese verkiezingen in 2029. Wij blijven als Europarlementariërs van PRO het progressieve geluid dat zo hard nodig is, vol overtuiging laten horen in Europa.”

35 procent

Om de uitslag geldig te laten zijn, was een opkomst nodig van 15 procent; die was uiteindelijk iets meer dan 35 procent. Ongeveer 38.700 PRO-leden hebben gestemd over de koers van de partij in Europa.

PRO-fractievoorzitter Jesse Klaver sprak in de zomer zijn voorkeur uit voor PES, met name vanwege de invloed van de partij met de op een na grootste fractie in het Europees Parlement. De parlementariërs die namens GroenLinks waren verkozen, spraken juist uit dat ze de EGP beter bij de partijkleur vinden passen.

De keuze gaat „tot blijdschap leiden, maar ook tot een gevoel van verlies”, zei de kersvers verkozen voorzitter van PRO Kitty Jong na de uitslag. „Beide zijn invoelbaar en ik zie het als de eerste taak van het bestuur om daar zodanig naar te handelen dat we snel weer tot elkaar komen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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