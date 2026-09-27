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Jetten van podium gehaald tijdens toespraak D66-congres

Premier Rob Jetten is tijdens het D66-congres door de beveiliging van het podium gehaald nadat zijn toespraak werd verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Hij probeerde eerst nog verder te gaan en het ludiek op te lossen, maar toen verstoorden ze de toespraak met hard geluid.

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Een aantal demonstranten werd hardhandig de RAI in Amsterdam uitgewerkt door de beveiliging. Een actievoerder werd weggesleept. Toen de demonstranten de zaal hadden verlaten, kwam Jetten weer het podium op om verder te spreken. „Dit hoort er ook bij, zeker in een land waar vrijheid van meningsuiting belangrijk is”, zei de premier.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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