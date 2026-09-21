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Politie stopt vanaf 2027 met religieuze vieringen: geen eigen iftars en kerstvieringen meer

Geen door de politie georganiseerde iftars, kerstvieringen of Chanoeka-bijeenkomsten meer. Vanaf 1 januari 2027 trekt het korps een nieuwe grens om zijn neutraliteit te bewaken. Interne religieuze vieringen blijven wél mogelijk.

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Het gaat om religieuze vieringen van alle geloven. Denk aan Kerstmis, Ramadan, Pasen, Chanoeka, Diwali, het Poerimfeest of Holi Phagwa.

Waarom de politie vanaf 2027 stopt met religieuze vieringen

De politie stopt met het organiseren van publieke vieringen met een religieus karakter, zodat zij haar neutrale positie beter kan behouden. De laatste jaren is er het nodige te doen om de neutraliteit van de politie en andere ambtenaren, onder meer vanwege het veelbesproken hoofddoekverbod bij Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s).

In juli van dit jaar werd er door de landelijke VVD nog een initiatiefwetsvoorstel ingediend om religieuze uitingen bij boa’s landelijk te verbieden. Die discussie loopt intussen al jarenlang. Ook de politie ziet dat het een punt van discussie blijft. „Juist in een tijd waarin scherper wordt gekeken naar wat de politie doet en nalaat, moeten wij zelf precies kunnen zeggen wat bij onze positie past”, zegt korpschef Janny Knol.

„Daarom werken we al langer aan dit standpunt. De verbinding met de samenleving is en blijft ons doel. Maar de manier waarop moet passen bij onze rol en deze tijd.”

De politie zegt het contact met de mensen niet te willen verliezen, maar vanuit een tactisch oogpunt wel keuzes te moeten maken. „Het contact met inwoners, gemeenschappen en maatschappelijke partners is voor ons als politie onmisbaar. Het draagt bij aan vertrouwen, preventie en de-escalatie en is daarom essentieel voor goed politiewerk”, zegt Knol.

Maar, voegt ze daaraan toe: „Als we zelf bijeenkomsten organiseren met een religieus karakter, dan kunnen geloofsovertuigingen worden opgevat als de onze en dat verhoudt zich niet tot onze neutrale positie.” Per 1 januari stopt de politie daarom met het organiseren van vieringen met een religieus karakter. „Deze afspraak geldt voor alle religies en levensovertuigingen.”

Interne religieuze vieringen bij politie blijven wél toegestaan

Interne vieringen met een religieus karakter zijn daarbij nog wel toegestaan. Ook mogen agenten nog wel bij publieke religieuze vieringen zijn, maar zij mogen bij zo’n bijeenkomst niet aan religieuze activiteiten of rituelen deelnemen. „Dat geldt zowel in uniform als in burger.”

De politie benadrukt dat ze niet over een nacht ijs is gegaan. Ze zegt zich bewust te zijn dat de maatregel impact gaat hebben op veel agenten. „Door het hele land hebben politiemensen de afgelopen jaren bijeenkomsten georganiseerd, gericht op verbinding, toegankelijkheid, contact met en vertrouwen van inwoners, gemeenschappen en maatschappelijke partners”, zegt Tolga Koklu, politiechef van de eenheid Rotterdam.

„Ik wil mijn waardering hierover uitspreken en ik begrijp dat dit besluit hen raakt. Tegelijk wil ik hen blijven aanmoedigen om te blijven inzetten op die verbinding.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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