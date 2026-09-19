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Politie ontbindt demonstratie Malieveld, ME wordt belaagd

De politie heeft de demonstratie op het Malieveld ontbonden en drijft aanwezigen richting het Centraal Station. ME’ers werden bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voert charges en arrestaties uit en roept mensen op Den Haag te verlaten.

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Volgens een verslaggever vluchtte een groep relschoppers richting het centrum van Den Haag, maar wegen daar naartoe worden geblokkeerd door de politie. De gemeente heeft voor een groot deel van het centrum en omliggende wijken een noodbevel afgegeven.

De ME voerde op meerdere plekken charges uit, zoals bij de Koekamp en het skatepark bij het Malieveld. Ook zijn er politiepaarden ingezet en is een onbekend aantal mensen aangehouden. Sommige aanhoudingen gebeuren hardhandig, ziet een verslaggever. Zo werd er bij minstens een arrestatie een politiehond ingezet.

De groep demonstranten en relschoppers lijkt uit elkaar te zijn gevallen. Er staan verschillende groepjes mensen bij de Laan van Reagan en Gorbatsjov en het station.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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