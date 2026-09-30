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Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse (50) overleden

Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse is overleden. Ze stierf woensdag op 50-jarige leeftijd in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker, hebben haar management en uitgeverij bekendgemaakt.

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Cornelisse begon haar theatercarrière begin deze eeuw. Ze vormde eerst een cabaretduo met Irene van der Aart, maar ging later solo optreden. In 2007 werd ze tweede op het Leids Cabaret Festival. Drie jaar later werd haar programma Dagbraken bekroond met cabaretprijs de Neerlands Hoop.

Ze bleef tegelijkertijd actief als schrijver. Zo schreef ze jarenlang een wekelijkse column voor NRC en nrc.next en later ook voor de Volkskrant. In 2009 kwam haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding uit, dat een bestseller werd. Het boek werd verfilmd onder dezelfde naam. Na het succes van Taal is zeg maar echt mijn ding volgden meer uitgaves als En dan nog iets, De verwarde cavia en Taal voor de leuk. Driemaal werd Cornelisse genomineerd voor de NS Publieksprijs. Pas vorig jaar won ze bij de derde nominatie de prijs met De verwarde cavia – Terug op kantoor.

De slimste mens

In augustus 2024 maakte Cornelisse bekend dat ze ziek was. Door haar ziekte moest ze een geplande theatertournee afzeggen. Dit najaar zou ze voor het eerst weer optreden in DeLaMar in Amsterdam.

In de zomer van 2025 werd Cornelisse jurylid in het populaire KRO-NCRV-programma De slimste mens, als opvolger van Maarten van Rossem. Het derde seizoen waarin ze in de jurystoel zit, wordt momenteel uitgezonden. Daarin verscheen ze vorige week voor het eerst met mutsjes en hoedjes op haar hoofd. In de eerste aflevering vertelde Cornelisse vorige week dat ze haar haar had verloren door chemotherapie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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