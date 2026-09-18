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Doodsoorzaak arrestant Rotterdam nog niet vastgesteld, meldt OM

Het is nog niet duidelijk waardoor de 51-jarige Alfredo Goeloe uit Rotterdam vorige week is overleden toen agenten hem wilden arresteren. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, het onderzoek loopt, meldt het Openbaar Ministerie.

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Goeloe werd door de politie aangehouden op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid na een melding dat een man en een vrouw van ongeveer 40 jaar een fatbike hadden gestolen. Volgens het OM werd Goeloe staande gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed, en niet direct vanwege de diefstal. Agenten vroegen om een identiteitsbewijs, maar hij kon dat niet tonen. Toen een agent hem wilde fouilleren om te kijken of hij iets bij zich had waarop zijn identiteit stond, ging hij ervandoor. Na een korte achtervolging werd hij gearresteerd. Hij verzette zich, werd onwel en overleed.

Het OM bevestigt na berichtgeving van het AD dat de man drugs bij zich had. Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat.

Onrust in de wijk

Volgens het Openbaar Ministerie kijkt het onderzoek de komende tijd naar wat de agenten hebben gedaan toen ze Goeloe wilden arresteren. Dat kost tijd, aldus een verklaring.

Goeloe kwam op een fatbike van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind vandaan. Zijn overlijden leidde tot onrust in de wijk. Na een stille tocht maandag werd de ME belaagd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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