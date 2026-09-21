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Onderzoek: noodvoorraad voor 3 dagen is niet genoeg, Nederlandse huishoudens moeten naar 8 dagen

Nederlandse huishoudens zouden geen voedsel voor drie, maar voor acht dagen achter de hand moeten hebben, adviseert Clingendael. Bij een ernstige crisis kan het volgens het instituut namelijk tot twee weken duren voordat de voedseldistributie weer op gang komt.

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Het Clingendael komt met dit advies nadat er meer aandacht is gekomen voor voedselzekerheid. „Door gebeurtenissen als de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne, extreme weersomstandigheden en meer recente geopolitieke ontwikkelingen is er meer aandacht”, zegt het instituut.

Waarom 3 dagen voedselvoorraad volgens Clingendael niet meer genoeg is

Als er een ramp of crisisituatie plaatsvindt, is Nederland op sommige vlakken kwetsbaar, zegt het Clingendael. „Op dit moment is het Nederlandse voedselsysteem sterk verweven met Europese en internationale markten en zeer efficiënt ingericht. Dat systeem kent verschillende voordelen, zoals de beschikbaarheid van betaalbaar en gevarieerd voedsel. Tegelijkertijd kent het ook kwetsbaarheden, met name rond de aanvoer van een aantal specifieke landbouwproducten en -inputs.”

Daarom moeten Nederlandse burgers volgens het onderzoeksinstituut actie ondernemen. Vanuit de overheid geldt op dit moment nog een richtlijn van voedsel voor drie dagen, maar dat moet worden opgeschroefd. „Deze keuze hangt samen met de aanname dat internationale handel het Nederlandse voedselsysteem minder kwetsbaar maakt voor structurele verstoringen”, zegt het Clingendael.

Voedseldistributie kan bij een grote crisis tot 2 weken verstoord zijn

Als het hele land platligt door bijvoorbeeld wateroverlast, kan het volgens het Clingendael tot twee weken duren voordat de distributie van voedsel weer op gang is. Daarom moeten huishoudens zich voorbereiden met hun eigen voorraad.

Het Clingendael raadt aan om met name ready-to-eat houdbare producten in te slaan. „Daarnaast wordt het wenselijk geacht om, met het oog op voedselzekerheid, beperkte voorraden aan te leggen voor plantaardige oliën en vetten in geval van een langdurige handelsverstoring.” Hoewel dat allemaal van pas kan komen, merkt het onderzoeksinstituut ook op dat de haalbaarheid ervan nog een ding wordt.

„Hoewel dit nuttig zou zijn, moet worden opgemerkt dat deze benadering sterk afhankelijk is van de mate waarin huishoudens daadwerkelijk een noodvoorraad willen en kunnen aanleggen.” Op dit moment hebben niet alle huishoudens een noodvoorraad aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat het slechts 44 procent van de huishoudens betreft.

Slechts 44 procent heeft een noodvoorraad, jongeren zijn het minst voorbereid

Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar blijken slecht voorbereid. Meer dan 60 procent van hen geeft aan geen maatregelen te hebben getroffen voor langdurige stroomuitval. Bij oudere leeftijdsgroepen ligt dat percentage lager, rond de 51 procent. Met name 55-plussers zeggen vaak goed voorbereid te zijn, ook als zij zich weinig zorgen maken over stroomuitval.

In een noodpakket zitten verschillende items die van pas kunnen komen in geval van nood. Denk aan contant geld, een zaklamp, een radio op batterijen en ingeblikt voedsel.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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