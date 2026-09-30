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Nederland steunt soepelere EU-regels voor bestrijdingsmiddelen, ondanks waarschuwingen van experts

Nederland steunt de Europese vereenvoudiging van regels rond bestrijdingsmiddelen, ondanks kritiek vanuit wetenschap en politiek. De EU-lidstaten hebben hun positie over het zogeheten Omnibus X-pakket bepaald. Definitief zijn de nieuwe regels nog lang niet.

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De Nederlandse steun komt er ondanks kritiek op de plannen. Vanuit zowel de wetenschap als de Tweede Kamer zijn zorgen geuit dat soepelere regels meer risico’s kunnen opleveren voor mensen en het milieu.

Waarom Nederland het EU-plan voor bestrijdingsmiddelen toch steunt

Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw liet in juni weten dat hij niet volledig tevreden was met het Europese voorstel. Toch besloot hij het te steunen. Een van zijn argumenten was dat hij niet verwachtte dat er op korte termijn een nieuw en beter voorstel zou komen.

De lidstaten hebben tegelijkertijd aanpassingen geëist om mens en natuur beter te beschermen. Zo willen zij voorkomen dat producten worden geïmporteerd die resten van schadelijke pesticiden kunnen bevatten.

Ook stellen de landen voorwaarden aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Middelen die schadelijk zijn voor het grondwater of voor bijen mogen volgens de geëiste aanpassingen niet worden gebruikt.

Europees Parlement moet zich nog over de nieuwe pesticidenregels uitspreken

Daarmee zijn de soepelere regels nog niet definitief. Eerst moet het Europees Parlement via een stemming zijn positie over het pakket bepalen.

Daarna volgen onderhandelingen tussen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Pas wanneer die partijen overeenstemming bereiken, is er sprake van een definitief akkoord. De lidstaten hopen dat dit nog voor het einde van het jaar gebeurt.

PAN Europe vindt extra bescherming tegen bestrijdingsmiddelen onvoldoende

Pesticide Action Network Europe (PAN-EU) vindt dat de extra voorwaarden van de lidstaten niet ver genoeg gaan. De organisatie wil dat EU-landen bepaalde bestrijdingsmiddelen juist veel strenger reguleren.

Een vertegenwoordiger van PAN-EU wijst daarbij op de groeiende zorgen „in een tijd waarin wetenschappelijk bewijs leidt tot toenemende bezorgdheid over pesticiden”.

Voorlopig blijft het dus bij een akkoord tussen de lidstaten. Hoe de Europese regels er uiteindelijk precies uit komen te zien, hangt af van de komende stemming in het Europees Parlement en de onderhandelingen die daarop volgen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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