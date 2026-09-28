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Harde muziek, nafluiten en lastigvallen: bewoners ervaren steeds meer overlast en ergernis door hangjongeren in de buurt

Bijna de helft van de Nederlanders zegt overlast te ervaren in de buurt. Rondhangende jongeren zijn volgens hen, meer dan buren die veel geluid maken of drugsoverlast, het grootste probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

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Het aandeel mensen dat veel sociale overlast in hun buurt ervaart, is toegenomen van 12 procent in 2021 naar 14 procent in 2025. Rondhangende jongeren worden het vaakst genoemd als probleem. Wat maakt nou dat mensen zich zo ergeren aan hangjongeren? „Er zijn gewoon veel jongeren, dus daar hebben ook veel mensen ervaring mee”, zegt Jos Kuppens, socioloog en veiligheidsonderzoeker bij Bureau Beke tegen EenVandaag.

Welke vorm van overlast wordt precies veroorzaakt en waar hebben omwonenden last van?

Eens in de 4 jaar vraagt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) aan mensen vanaf 15 jaar of ze ‘sociale overlast’ ervaren. Daarmee bedoelt het CBS: ‘overlast van rondhangende jongeren, maar ook van dronken mensen op straat, verwarde personen, drugsgebruik en mensen die op straat worden lastiggevallen.’

„Dat is een heel breed spectrum”, zegt Kuppens. „Mensen ervaren overlast van jeugd die bijvoorbeeld op een bankje zit, misschien wat muziek aanzet en er een biertje bij drinkt. Of dat jongeren mensen aanspreken en na-fluiten. En dat gaat helemaal door tot aan de andere kant van het spectrum, namelijk crimineel gedrag van jongeren.

Kleine groep jongeren kan groot effect hebben op veiligheidsgevoel

De expert nuanceert dat beeld wel: „Maar kijk, 95 procent van de jongeren is oké.” „Ik vind het toch belangrijk om dat ook te zeggen. En ja, dan heb je misschien nog 3 procent jongeren die wat overlastgevend zijn en 2 procent die echt crimineel is. Dat wijst onderzoek uit.”

Wel beaamt Kuppens dat, hoe klein die groep dan ook is, hangjongeren overlast kunnen veroorzaken. En dat doet volgens de onderzoeker iets met het gevoel van veiligheid in een buurt. „Als je kijkt naar sociale veiligheid dan zie je dat overlast van jongeren best een belangrijk onderdeel is.”

Als bewoner zelf actie ondernemen

De reden waarom jongeren in de ene wijk wel gaan hangen en in de andere niet, zegt de onderzoeker niet precies te weten, maar stelt dat ‘in gesprek blijven met bewoners’ juist in zo’n wijk heel belangrijk is. „Ik denk dat je bewoners echt als een serieuze partner moet gebruiken om toch te kijken naar oplossingen en suggesties die zij zelf hebben om de problemen tegen te gaan.”

In wijken waar dit probleem minder extreem is, adviseert Kuppens burgers om zelf ook actie te ondernemen. Om dat gevoel van onveiligheid tegen gegaan, kijken mensen vaak naar gemeenten voor een oplossing. „Maar je kunt als burger zelf ook iets doen tegen dit soort overlast.”

Advies van Kuppens over het aanspreken van hangjongeren

Wel is dat op de ene plek makkelijker dan de andere, geeft hij toe. „Het interessante is dat wij nu in onderzoek zien dat er een groot verschil is tussen een dorp en een grote stad. In dorpen is meer sociale controle en meer samenhang, mensen kennen elkaar beter. In dat soort omstandigheden vinden burgers het makkelijker om jongeren aan te spreken dan in de grote stad. Daar zijn jongeren anoniemer en is het daarom lastiger.”

Maar los daarvan, kan het aanspreken van een groep hangjongeren die overlast veroorzaken toch ook intimiderend zijn? „Zeker”, antwoordt de onderzoeker op die vraag. „Je staat als eenling tegenover een groep jongeren.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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