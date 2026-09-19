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Honderden bij aanvang ‘Wij zijn het volk’-protest op Malieveld

Enkele honderden mensen hebben zich rond 11.00 uur verzameld op het Haagse Malieveld voor de zogenoemde ‘Wij zijn het volk’-demonstratie, ziet een ANP-verslaggever. Zaterdag protesteren zij daar tegen regeringsplannen, nadrukkelijk tegen immigratie. De politie heeft een paar demonstranten aangehouden. Hoeveel dat er zijn en waarvoor ze zijn aangehouden, is nog niet bekend.

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Op het veld staan mensen met prinsenvlaggen en er hangt een spandoek met wit-supremistische tekst „White Lives Matter”. Ook zijn sommige demonstranten gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, wat een omgekeerde Nederlandse vlag moet voorstellen. Een truck, die dient als podium, heeft een scherm met daarop de tekst „Nederland is voor de Nederlanders.” Een spreker heeft het over de rechtsextremistische theorie „omvolking.”

Een verslaggever ziet ook vlaggen van de extreemrechtse Nederlandse Nationalistische Beweging (NNB). Andere demonstranten hebben t-shirts met daarop het woord ‘remigratie’. Terrorismebestrijder NCTV heeft dat woord als rechts-extremistisch bestempeld en waarschuwt dat het gebruik ervan kan leiden tot normalisering van extremistisch gedachtegoed. Ook dragen meerdere mensen vlaggen met daarop Keltische kruizen, die wereldwijd gebruikt worden door neonazistische organisaties. De verslaggever ziet ook hoe sommigen een Hitlergroet brengen.

Waterwerpers

Vanaf het Malieveld lopen de demonstranten een mars door Den Haag. De gemeente meldt dat ze via de Burgemeester Patijnlaan, het Carnegieplein, Plein 1813, Kneuterdijk, Lange Vijverberg, Korte Voorhout weer terug naar het Malieveld lopen. De verslaggever ziet dat demonstranten zich rond 12.45 uur klaarmaken om aan de mars te beginnen. Ook ziet hij dat er nog altijd groepjes mensen op het Malieveld afkomen.

De politie is in groten getale aanwezig met onder meer waterwerpers. Een ANP-fotograaf ziet dat de Mobiele Eenheid bij het Centraal Station mensen uit de trams opvangt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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