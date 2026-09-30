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Letschert: geen coalitiedeal om te bezuinigen op onderwijs

Er is geen afspraak tussen de drie coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs, zegt minister Rianne Letschert (D66). Ze maakt zich dan ook geen zorgen dat er toch miljoenen gehaald moeten worden op haar begroting, zegt de minister van Onderwijs tegen het ANP.

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Aanleiding is een tabel van het ministerie van Financiën waarin staat opgesomd op welke ministeries bezuinigd wordt om de uitgaven van 2027 binnen de perken te houden. Onderwijs valt daarin op. Van het te bezuinigen bedrag zou 39 tot 49 procent bij dat ministerie vandaan moeten komen. Andere ministeries staan voor enkele procenten opgeschreven.

Over die verdeling zijn volgens Letschert dus geen afspraken gemaakt. „We hebben met de coalitie afgesproken: mocht er nog een gat bestaan, dan gaat minister Vijlbrief ook in zijn eigen begroting kijken en gaan we breed met elkaar het gesprek aan.” Ze doelt daarbij op Hans Vijlbrief, minister van Sociale Zaken.

Letschert zegt verder dat ze „zich keihard zal verzetten” tegen bezuinigingen op haar departement, als de sociale deal te weinig oplevert. Het kabinet heeft de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid geparkeerd, totdat er een deal is met de vakbonden en werkgevers. „We zijn niet voor niks de bezuinigingen van het vorige kabinet aan het terugdraaien. We moeten juist meer investeren in onderzoek en innovatie.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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