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Krijgen we een nazomer? Die kans lijkt er vanaf zondag in te zitten

Na een hete zomer kan het niet anders dan dat er een nazomer volgt, toch? Nou, de kans op zo’n nazomer lijkt vanaf zondag toe te nemen, ondanks een paar regenachtige dagen. Bij een zuidelijke of zuidoostelijke wind kan de temperatuur oplopen naar 20 tot 25 graden.

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Volgens Weeronline blijft het de komende dagen eerst wisselvallig, omdat een westelijke wind geregeld buien aanvoert. Maar geen zorgen: er komen geen totaal verregende dagen aan. Er blijft kans op zon en de temperaturen schommelen tussen de 17 en 19 graden, de komende dagen.

Krijgen we een nazomer?

Vanaf zondag wordt het droger in ons land en is er kans op bovengemiddelde temperaturen. Hoe hoog die temperaturen dan precies zijn, hangt af van de windrichting. Bij wind uit het zuiden of zuidoosten neemt de kans op warm en zonnig nazomerweer toe, met temperaturen van 20 tot 25 graden.

Als de wind uit het noorden of noordwesten waait, is er een ander beeld. Dan is er meer kans op bewolking en een enkele bui vanaf zee. Zoals het er nu uitziet, meldt Weeronline, is er echter een goede kans op een aantal mooie nazomerdagen. Wel kan mist en grijzigheid steeds hardnekkiger worden, vooral tijdens heldere en windstille omstandigheden.

Rond oktober wisselvalliger

Begin oktober verandert er weinig aan het weerbeeld, maar rond half oktober komt er meer wisselvalligheid aan. Regengebieden en buien vanaf de Atlantische Oceaan komen dichterbij en ook in het Middellandse Zeegebied neemt de buienkans waarschijnlijk toe.

Daardoor kan in Nederland een zuidwestelijke tot zuidelijke wind opsteken, waarmee zachte en vochtige lucht wordt aangevoerd. De temperatuur ligt normaal rond 17 graden, maar in de loop van oktober wordt verwacht dat de temperatuur een aantal graden hoger uitvalt. Dat zachtere weer gaat dus wel samen met een toenemende kans op buien.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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