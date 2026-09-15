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Koning benadrukt: uitstel of afstel stikstofaanpak onverantwoord

Uitstel of afstel van de stikstofaanpak is onverantwoord. Dat zegt de koning in de troonrede op Prinsjesdag.

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Het minderheidskabinet presenteerde in juni de stikstofaanpak. Een aantal rechtse partijen wil dat plan fors versoepelen of helemaal van tafel. De afgelopen periode protesteerden boeren tegen de stikstofplannen.

De koning zegt dat het kabinet continu in gesprek blijft met boeren en provincies over de stikstofplannen en dat er veel geld beschikbaar is om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. De koning zei dat de pijn en onzekerheid het meest gevoeld wordt in boerengezinnen rond kwetsbare natuur. „Boeren verdienen duidelijkheid en perspectief.”

Concrete voorstellen

De stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen moeten dit najaar tot concrete voorstellen leiden. De hoop en verwachting van het kabinet is dat er weer makkelijker vergunningen verleend kunnen worden. „Nederland kan weer vooruit,” zei de koning daarover. „Inclusief de landbouwsector zelf. Daarop is het vizier gericht.”

Na wat algemene inleidende woorden was stikstof het eerste thema dat ter sprake kwam in de troonrede. Het kabinet heeft ook als eerste op dit onderwerp concrete voorstellen gepresenteerd die waarschijnlijk op een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen rekenen. De grootste oppositiepartij PRO kan zich in de stikstofplannen vinden, maar wil dat die niet afgezwakt worden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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