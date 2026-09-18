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KLM-vlucht keert terug naar Amsterdam door ontplofte powerbank van oud-KLM-directeur

Afgelopen nacht zou een vliegtuig van KLM van Amsterdam naar Curaçao vertrekken. Na enkele uren vloog een powerbank in brand. Hoewel deze geblust werd door de bemanning, besloten ze toch om te keren naar Amsterdam. De grote plottwist? De powerbank blijkt van een oud-KLM-directeur te zijn.

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De regels voor powerbanks in vluchten worden steeds strenger. Tegenwoordig moeten ze per se in je handbagage zitten en ze mogen gedurende de vlucht vaak niet gebruikt worden. Dat heeft allemaal te maken met de accu’s die in powerbanks zitten. Dit zijn lithium-ion-accu’s en die bestaan uit compacte cellen die kortsluiting kunnen veroorzaken als ze beschadigd of oververhit raken. De vlammen en gassen die hieruit ontstaan, zijn bijzonder lastig te doven met standaardblusmiddelen.

KLM-toestel draait om vanwege ontplofte powerbank

Zowel KLM als passagiers hebben gemeld dat de powerbank in kwestie inderdaad in gebruik was. De bemanning kreeg het wel voor elkaar om de brand te blussen, maar besloot alsnog terug te keren naar Schiphol. Het is niet bekend om welk merk of type powerbank het precies gaat. Het is wél bekend om welk type passagier het gaat, namelijk een oud-KLM-directeur.

Volgens NU.nl gaat het om de powerbank van Camiel Eurlings, die in 2013 en 2014 de directeur van KLM was. Ondanks meerdere waarschuwingen aan boord van de bemanning, zou Eurlings alsnog de powerbank actief hebben gebruikt. Hij zou in slaap zijn gevallen, waardoor de powerbank onbeheerd bleef laden. Volgens getuigen ontplofte de powerbank met aardig wat lawaai. KLM kan om privacyredenen niet bevestigen of het inderdaad om Eurlings gaat. Eén man is lichtgewond geraakt en de passagiers zijn inmiddels weer onderweg naar Curaçao.

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Geschreven door Ruan Moleman Ruan Moleman (1997) studeerde International Creative Business, maar zijn liefde voor tech begon al bij zijn eerste Gameboy. Met de komst van de eerste smartphones groeide die interesse alleen maar verder. Ook Marvel heeft hij sinds Iron Man niet meer losgelaten. Ruan kan dan ook uren doorpraten over games, smartphones, superhelden en alles rondom geekcultuur.

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