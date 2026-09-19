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Redactie Binnenland vandaag
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Klimaatactivisten XR blokkeren A12 bij Zevenaar richting grens

ZEVENAAR - Politie houdt klimaatactivisten van Extinction Rebellion tegen die proberen de snelweg A12 te blokkeren. De activisten willen dat het kabinet stopt met 'subsidiëring van fossiele brandstoffen'. JOSH WALET / ANP
ANP / ANP / JOSH WALET / ANP

Een groep van ongeveer 25 klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft zaterdag de A12 bij Zevenaar geblokkeerd, ziet een ANP-verslaggever. De A12 is dicht in de richting van de Duitse grens, meldt ook de ANWB. Autoverkeer staat er stil.

De politie wist even voor 12.00 uur enkele tientallen demonstranten weg te houden van de snelweg, maar even later wisten meerdere groepen toch de weg te betreden. Demonstranten die bij de opritten door de blokkade van de politie probeerden heen te breken, werden tegengehouden. De politie is onder meer voorzien van wapenstokken.

De demonstranten hebben een spandoek met daarop de tekst Stop fossiele industrie bij zich, ziet de verslaggever.

De politie is met een groot aantal voertuigen en politiehonden aanwezig. Ook de Duitse politie is er en de ME komt ter plaatse. Het verkeer wordt via de afrit Zevenaar de snelweg afgeleid.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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