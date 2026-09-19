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Politie houdt XR-activisten bij oprit A12 bij Zevenaar aan

De politie heeft meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden die bij de opritten van de A12 bij Zevenaar (Gelderland) de weg probeerden te betreden, ziet een ANP-verslaggever. Om hoeveel demonstranten het precies gaat, is niet duidelijk.

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Tientallen activisten probeerden de A12 even voor 12.00 uur via de oprit te betreden, maar de politie greep in. Andere demonstranten wisten de snelweg even later wel te blokkeren. Daarbij zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Wel is de Mobiele Eenheid ter plaatse, ziet de verslaggever. De politie laat weten zich te richten op het zo snel mogelijk beëindigen van de blokkade.

Volgens meerdere woordvoerders van XR heeft de politie bij zeker twee demonstranten pepperspray gebruikt. De actiegroep gaat hiervan aangifte doen, meldt een van de woordvoerders.

Yoga

De weg is dicht in de richting van de Duitse grens, net als de op- en afritten. In de richting van Arnhem is de weg nog wel open. De activisten krijgen veel commentaar van automobilisten die daar rijden.

De activisten hebben onder meer een spandoek bij zich met daarop de tekst ‘Stop fossiele industrie.’ Sommigen zitten op het wegdek en lezen, haken of doen aan yoga, ziet de verslaggever.

De gemeente Zevenaar wil nog niet reageren en zegt ook niet of er overleg wordt gevoerd over de actie van XR, aldus een woordvoerder. De klimaatactiegroep had van tevoren niet laten weten waar op de A12 ze de weg precies zouden betreden. XR heeft al tientallen keren Nederlandse snelwegen geblokkeerd om aandacht te vragen voor het klimaat en het kabinet op te roepen te stoppen met subsidiëring van fossiele brandstoffen. Vaak vinden de blokkades plaats bij Den Haag of Utrecht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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