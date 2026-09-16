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Kamer wil conceptbegroting Heinen, tegen zin kabinet

Het minderheidskabinet moet de conceptstukken van de begroting voor volgend jaar openbaar maken, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die steunt het verzoek daartoe van de PVV omdat de stukken naar de pers zijn gelekt. De NRC heeft ze ingezien.

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Het kabinet wilde de stukken niet openbaar maken.„Het kabinet maakt zoals gebruikelijk conceptstukken niet openbaar”, schreven premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) woensdag aan de Kamer. „De uitkomsten van de besluitvorming zijn verwerkt in de Miljoenennota 2027.”

Daarop vroeg PVV-leider Geert Wilders een stemming aan in de Kamer om de conceptbegroting alsnog openbaar te maken. Behalve de drie coalitiepartijen stemde ook SGP tegen het verzoek. „Je komt hiermee op een heel lastig punt, want welk stuk kan je nog vertrouwelijk behandelen”, zei SGP-leider Chris Stoffer. Wel riep hij het kabinet op om uit eigen beweging stukken openbaar te maken.

Botsing

Heinen presenteerde zijn conceptbegroting in augustus aan de coalitie. Coalitiepartners D66 en VVD vonden de voorstellen veel te rechts en kwamen daarmee in botsing met de derde regeringspartij VVD. Na dagenlang crisisoverleg bereikte de coalitie op het allerlaatste moment toch nog overeenstemming.

De Tweede Kamer debatteert twee dagen met het kabinet over de Prinsjesdagplannen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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