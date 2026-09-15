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Koning wijst op financiële grenzen: niet alles kan tegelijk

Het kabinet wil problemen oplossen en stilstand doorbreken, maar stuit daarbij wel op met name financiële grenzen. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede, de eerste sinds het aantreden van het kabinet-Jetten. „De eerlijke boodschap is: niet alles kan tegelijk”, aldus het staatshoofd.

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„Financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat we onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen”, zei de koning. Daarom voert het kabinet een begrotingsbeleid „dat de rekening niet vooruitschuift”.

De koning noemde met name de zorg en sociale zekerheid als stelsels die „onderhoud” nodig hebben. Het zijn de twee begrotingsposten waar jaarlijks het meeste geld naartoe gaat. In de zorg moet preventie belangrijker worden, zei hij. „Meer focus op gezondheid legt de basis voor een stelsel waarin een zorgvraag niet altijd meteen een medisch antwoord behoeft.”

Uitkering

In de sociale zekerheid is het belangrijk „dat mensen mee kunnen blijven doen”, zei de koning. „Wie ziek wordt of werkloos, moet niet worden opgesloten in een uitkering. Dat is belangrijk voor mensen zelf, om het stelsel overeind te houden, en voor toekomstige welvaart. Nederland heeft iedereen nodig.”

De koning sprak de hoop uit dat het kabinet snel tot „een breed gedragen sociaal akkoord” komt met vakbonden en werkgevers. Ook in de Tweede Kamer zoekt het kabinet „brede samenwerking”. De begroting voor volgend jaar moet daarvoor de basis leggen. „Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen er hopelijk eigen punten in herkennen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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