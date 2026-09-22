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Kritiek Rekenkamer op uitleg Van Weel over onbehandelde aangiften

Justitieminister David van Weel (VVD) heeft de Tweede Kamer „op het verkeerde been” gezet met zijn uitleg aan de Tweede Kamer over 10.000 aangiften en meldingen van ernstige misdrijven die niet zijn behandeld, vindt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei de bewindsman in een overleg in de Tweede Kamer dat het voor een groot deel gaat om meldingen, terwijl dat bij slechts 10 procent het geval is. Ook een toelichting die de minister later gaf op de cijfers schiet volgens de rekenaars tekort.

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De duizenden aangiften en meldingen zijn in 2024 niet behandeld of snel terzijde geschoven door een capaciteitstekort bij de politie. „Het gevolg hiervan is dat slachtoffers van bijvoorbeeld zedenzaken en zware diefstallen (bijvoorbeeld met geweld) geen recht wordt gedaan: hun ernstige zaak heeft geen noemenswaardige aandacht gekregen”, schrijft de Rekenkamer.

Bij een wetgevingsoverleg in juni zei Van Weel tegen de Tweede Kamer dat het grotendeels meldingen zijn, zonder enig aanknopingspunt voor de opsporing. Daarmee schetste hij een „onjuist beeld” volgens de Rekenkamer. Het verkeerd informeren van de Tweede Kamer heeft bewindspersonen in het verleden vaak in de problemen gebracht.

Nuance

Later nuanceerde hij zijn woorden in een halfjaarbericht van de politie, maar ook toen ging de minister volgens de rekenaars de fout in. Bij zijn uitleg gebruikte hij als voorbeeld de 200 zedenzaken die niet zijn opgepakt. „Wij verbazen ons dat de minister het beeld van deze kleine groep zedenzaken gebruikt om een beeld van alle 10.000 aangiften van ernstige, niet-opgevolgde misdrijven te schetsen”, aldus de rekenmeesters. Bij zedenzaken gaat het namelijk veel vaker om meldingen dan bij andere ernstige misdrijven, zoals zware diefstallen.

De kritiek staat in de doorlichting van de Rekenkamer van de begroting die het kabinet heeft gepresenteerd met Prinsjesdag. In de aan Kamervoorzitter Thom van Campen gerichte brief over het ministerie van Justitie en Veiligheid staat wel meer kritiek op de plannen van het departement. Dat gaat bijvoorbeeld over de miljoenen die worden geïnvesteerd in nationale veiligheid. Hoe dit geld wordt uitgegeven, wordt alleen op hoofdlijnen toegelicht en is volgens de Rekenkamer niet helemaal te volgen.

De Rekenkamer vindt ook dat de aanpak van de problemen bij organisaties die te maken hebben met strafrecht tekortschiet. De minister heeft beloofd om begin volgend jaar met een ‘deltaplan’ hiervoor te komen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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