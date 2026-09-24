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Excuses Van Weel voor verklaringen over Rekenkamer-rapport

DEN HAAG - Justitieminister David van Weel tijdens een debat in de Tweede Kamer waarin hij uitleg moest geven over zijn verklaringen over door de politie onbehandelde aangiften en meldingen. Hij zei eerder dat het grotendeels om meldingen ging met een kleine pakkans. De Rekenkamer zei dat de Kamer daarmee op het verkeerde been is gezet. ROBIN UTRECHT / ANP
ANP / ANP / Robin Utrecht

Justitieminister David van Weel (VVD) heeft excuses aangeboden voor opmerkingen die hij maakte over een Rekenkamer-rapport over ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Met zijn „nuancering” wekte hij de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde, en dat was niet de bedoeling, zei hij in het debat over de kwestie.

Van Weel: „Wat ik heb gewild, was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden: ‘Ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien, als we daar iets mee kunnen’.”

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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