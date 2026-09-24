Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Excuses Van Weel voor verklaringen over Rekenkamer-rapport

Justitieminister David van Weel (VVD) heeft excuses aangeboden voor opmerkingen die hij maakte over een Rekenkamer-rapport over ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Met zijn „nuancering” wekte hij de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde, en dat was niet de bedoeling, zei hij in het debat over de kwestie.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Van Weel: „Wat ik heb gewild, was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden: ‘Ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien, als we daar iets mee kunnen’.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties