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Inspecties bezorgd om 450 jongeren in jeugdinrichtingen: ‘Ze zitten te veel op hun kamer’

Circa 450 jongeren in Nederlandse jeugdinrichtingen zitten door personeelstekorten te veel op hun kamer en krijgen onvoldoende onderwijs en behandeling. Drie inspecties waarschuwen dat ook de veiligheid onder druk staat en eisen op korte termijn een actieplan.

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De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen een dringende oproep in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

450 jongeren zitten door personeelstekort te veel op hun kamer

Jeugdinstellingen in ons land staan al jarenlang onder druk, maar veranderingen blijven uit, zeggen de drie inspecties in een verklaring. Tijdelijke noodmaatregelen zijn inmiddels de gewone gang van zaken geworden, en een versoberd dagprogramma voor jongeren is dus ‘normaal’. Met regelmaat komt het dagprogramma te vervallen, en passend onderwijs wordt te weinig gewaarborgd.

„Jongeren verblijven hierdoor te veel op hun kamer. Dat zorgt voor verveling, irritaties en onvoorspelbaarheid over de dagelijkse invulling”, schrijven de drie inspecties.

„Begeleiders kunnen gemaakte afspraken niet altijd waarmaken, wat het voor jongeren lastig maakt om gemotiveerd te blijven. Het doel om jongeren voor te bereiden op een veilige terugkeer in de samenleving en de kans op herhaling van een strafbaar feit te voorkomen, raakt zo steeds verder naar de achtergrond.”

Wat is een Justitiële Jeugdinrichting? In een Justitiële Jeugdinrichting verblijven jongeren die veroordeeld zijn of nog verdacht worden van een strafbaar feit. Opvoeding, behandeling en beveiliging staan er centraal, niet het straffen. Jongeren kunnen zo leren van hun delict. In de zes JJI’s in ons land verblijven circa 450 jongeren.

Minder personeel en complexere doelgroep zetten veiligheid onder druk

Oorzaak van de versoberde zorg is een personeelstekort, zegt Elske van Amelsfort, hoofdinspecteur bij de inspectie Justitie en Veiligheid. „Doel is zoveel als mogelijk te voorkomen dat ze na hun verblijf opnieuw de fout in gaan. Door het tekort aan personeel zien wij in ons toezicht echter een verdergaande versobering van de zorg, behandeling, het onderwijs en het dagprogramma.”

De werknemers die wel op de vloer staan, zijn volgens de inspecties betrokken en spannen zich maximaal in om te zorgen dat jongeren zo weinig mogelijk merken van de personeelstekorten. Maar, zo stellen de inspecties ook: tot op heden zijn de gevolgen merkbaar in de instellingen.

Zo zijn er medewerkers met minder werkervaring en de werkdruk neemt toe. „Dezelfde taken moeten worden gedaan met minder personeel, in minder tijd en met een complexere doelgroep. Steeds andere begeleiders op de afdeling zorgen voor onbegrip en spanningen onder de jongeren zelf, maar ook onder medewerkers.”

Drie inspecties eisen met spoed actieplan voor 6 jeugdinrichtingen

Op de lange termijn zijn er plannen voor uitbreiding van de capaciteit binnen de jeugdinstellingen, maar de besluitvorming en invoering moeten nog volgen. De inspecties roepen op om intussen keuzes te maken voor de korte termijn. „Die keuzes zijn nodig om de JJI’s met spoed in staat te stellen uitvoering te geven aan een verantwoord, veilig verblijf met passende behandeling en onderwijs.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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