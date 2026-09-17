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Jetten hoopt binnen een week op deal met oppositie over begroting

Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te kunnen sluiten met oppositiepartijen over de begroting. „Als het binnen een week lukt, zou dat fantastisch zijn”, zei de premier bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Jesse Klaver was daar niet van onder de indruk. „Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn”, reageerde de PRO-leider tot hilariteit van de Tweede Kamer.

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„Dat laat wel even de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt”, lichtte de linkse politicus toe. „U bent de premier van dit kabinet, u bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk: nou, als dat binnen een week zou kunnen zou dat heel mooi zijn.”

Over twee weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid. Klaver noemde dus dat Jetten nog een week heeft om voor die tijd tot een akkoord te komen met oppositiepartijen. Jetten beaamde dat.

‘Geen plan’

Zijn kabinet steunt op de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die samen 66 zetels heeft en dus 10 zetels tekortkomt voor een meerderheid. Ook in de Eerste Kamer hebben deze partijen geen meerderheid.

De minister-president zei dat het eerdere jaren ook is gelukt „om zo’n miljoenennota fors te verbouwen” nadat die is gepresenteerd met Prinsjesdag. „Dat kan ook dit jaar. Wij zullen daarvoor die agenda’s leegvegen om die gesprekken te voeren.”

Klaver vindt het moeilijk te geloven dat Jetten binnen een week een totaalakkoord kan sluiten met oppositiepartijen. „Deze premier heeft geen plan. Hij heeft de hoop dat het goed gaat.” Later zei Jetten dat de deadline ook eventueel kan worden verschoven naar oktober, als de Tweede Kamer in debat gaat over het plan voor de belastingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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