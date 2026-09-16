Jesse Klaver haalt uit naar D66: ‘Potje politieke gaslighting van heb ik jou daar’
Na het bekendmaken van de begroting voor 2027 op Prinsjesdag staan vandaag de Algemene Politieke Beschouwingen op de planning in de Tweede Kamer. Aangezien het huidige kabinet een minderheidskabinet is, zal het moeten lobbyen bij oppositiepartijen. Jesse Klaver (PRO) vindt de manier waarop dat gaat verbazingwekkend.
D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vroeg Klaver namelijk om samen met JA21 aan tafel te gaan met het kabinet. Hij vroeg Klaver of hij bereid was om ‘zijn belofte waar te maken’ om bruggen te slaan en samen te werken ondanks verschillen. Klaver noemde die suggestie een „potje politieke gaslighting van heb ik jou daar”.
D66 wil dat PRO en JA21 in gesprek gaan
„De D66-fractie is in zijn eigen spin gaan geloven”, aldus Klaver. „Namelijk de spin dat PRO niet zou willen praten.” Hij stond na de verkiezingen open voor een breed kabinet, herinnert de PRO-voorman zich. „Het wordt wel lastig, de VVD en PRO in een kabinet, maar laten we het proberen”, zei de politicus over zijn standpunt net na de verkiezingen. Ook wees Klaver op steun van zijn partij aan sommige kabinetsplannen, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof.
Ook over de rijksbegroting zei Klaver wel te willen onderhandelen met het kabinet. „En na twee kleine gesprekjes hoorden we niks meer van jullie.” Dat Paternotte het er nu op laat lijken alsof PRO de partij is die de hakken in het zand zet, valt bij Klaver verkeerd. „Dus als de vraag is: zijn we bereid om te praten? Natúúrlijk zijn we bereid om te praten. Dat waren we in augustus verdorie ook al.”
Net als JA21 verwacht Klaver dat het niet gaat lukken om de linker- en rechterflank bij elkaar te brengen. „Dan komt er niks uit, en dan ben ik als de dood dat dit kabinet met 180 kilometer per uur op een muur afrijdt en dit land in een onverantwoorde chaos stort.”
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Na Prinsjesdag gaat deze groep werkenden erop achteruit, maar fulltimers krijgen juist meer op hun loonstrook
- Huidkanker zit bij mannen en vrouwen vaak op andere plekken: hier wil je extra goed controleren
- 41 miljoen sportschoolreserveringen onderzocht: vooral deze groep komt opvallend vaak niet opdagen
- Onderzoek onder 33.000 mensen: wandeling van 15 minuten of langer lijkt gezonder dan korte ommetjes
- Krijgen we een nazomer? Die kans lijkt er vanaf zondag in te zitten