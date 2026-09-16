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Jesse Klaver haalt uit naar D66: ‘Potje politieke gaslighting van heb ik jou daar’

Na het bekendmaken van de begroting voor 2027 op Prinsjesdag staan vandaag de Algemene Politieke Beschouwingen op de planning in de Tweede Kamer. Aangezien het huidige kabinet een minderheidskabinet is, zal het moeten lobbyen bij oppositiepartijen. Jesse Klaver (PRO) vindt de manier waarop dat gaat verbazingwekkend.

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D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vroeg Klaver namelijk om samen met JA21 aan tafel te gaan met het kabinet. Hij vroeg Klaver of hij bereid was om ‘zijn belofte waar te maken’ om bruggen te slaan en samen te werken ondanks verschillen. Klaver noemde die suggestie een „potje politieke gaslighting van heb ik jou daar”.

Wat is gaslichting? Gaslighting is een term die mensen – en dan vooral jongeren zoals Gen Z en millennials – steeds vaker gebruiken. Het is een manipulatietactiek waarmee iemand de waarheid verdraait. Het gebeurt vaker in relaties en is bedoeld om je aan je eigen herinneringen, waarnemingen of gevoelens te laten twijfelen. ‘Dat heb ik nooit gezegd’ of ‘dit verzin je zelf’ zijn voorbeelden van zinnen die tijdens gaslighting gebruikt kunnen worden.

D66 wil dat PRO en JA21 in gesprek gaan

„De D66-fractie is in zijn eigen spin gaan geloven”, aldus Klaver. „Namelijk de spin dat PRO niet zou willen praten.” Hij stond na de verkiezingen open voor een breed kabinet, herinnert de PRO-voorman zich. „Het wordt wel lastig, de VVD en PRO in een kabinet, maar laten we het proberen”, zei de politicus over zijn standpunt net na de verkiezingen. Ook wees Klaver op steun van zijn partij aan sommige kabinetsplannen, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof.

Ook over de rijksbegroting zei Klaver wel te willen onderhandelen met het kabinet. „En na twee kleine gesprekjes hoorden we niks meer van jullie.” Dat Paternotte het er nu op laat lijken alsof PRO de partij is die de hakken in het zand zet, valt bij Klaver verkeerd. „Dus als de vraag is: zijn we bereid om te praten? Natúúrlijk zijn we bereid om te praten. Dat waren we in augustus verdorie ook al.”

Net als JA21 verwacht Klaver dat het niet gaat lukken om de linker- en rechterflank bij elkaar te brengen. „Dan komt er niks uit, en dan ben ik als de dood dat dit kabinet met 180 kilometer per uur op een muur afrijdt en dit land in een onverantwoorde chaos stort.”

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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